Ten tani maluch poskromi procesory AMD Ryzen 7000

Wraz z rosnącą popularnością małych zestawów komputerowych na rynku pojawia się coraz więcej przystępnych podzespołów. Tym razem mowa o chłodzeniu procesora.

Wiele osób myśląc o komputerze wyobraża sobie wielką maszynę w obudowie Mid Tower. Jednak na popularności zyskują małe zestawy. Zwłaszcza, gdy ktoś potrzebuje PC do przeglądania internetu, pracy biurowej, oglądania filmów czy seriali albo po prostu grania w starsze gry lub tytuły sieciowe.

Akasa obiecuje obsługę CPU o TDP do 95 W

Trend ten zauważyli producenci sprzętu, którzy co i rusz wydają kolejne podzespoły pozwalające na złożenie małego komputera. Dzisiaj pochylimy się nad najnowszą pozycją w portfolio firmy Akasa, która skierowana jest posiadaczy nowych i starszych procesorów z rodziny AMD Ryzen.

Akasa Alucia H4A to niskoprofilowe chłodzenie procesora o wymiarach 94 x 94 x 25,5 milimetrów i masie 232 gramów. Zdecydowano się tutaj na niewielki, aluminiowy radiator; jeden wentylator oraz aż cztery 6-milimetrowe rurki cieplne. Podstawa jest zamknięta i poniklowana, a więc niestraszny jej ciekły metal.

Zastosowany wentylator to 92-milimetrowa propozycja z wytrzymałym łożyskiem kulkowym i kontrolą PWM. Pracuje ona z prędkością od 800 do 3600 RPM, przy wydajności do 40 CFM, ciśnieniu do 2,2 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 35,8 dB(A). Powinno być więc całkiem cicho.

Chłodzenie wspiera gniazda AMD AM4 i AM5, a mowa o jednostkach o TDP do 95 W. Powinno to pozwolić na poskromienie większości modeli w ofercie Czerwonych, z wyjątkiem flagowych modeli. Producent nie zdradził sugerowanej ceny, ale Akasa Alucia H4A dostępna jest już w sklepach w cenie około 139 złotych.

Źródło zdjęć: Akasa

Źródło tekstu: Akasa, oprac. własne