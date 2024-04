Przetestowano nowe procesory AMD. Szału nie ma

Chociaż nowe procesory AMD nie zadebiutowały jeszcze na rynku, to trafiły już w ręce pierwszych recenzentów. Wydajność pozostawia jednak wiele do życzenia.

Podczas wydarzenia AI PC Innovation Summit, które odbywało się w marcu w Chinach, AMD zdradziło że szykuje nowe procesory. Mowa zarówno o jednostkach dla gniazda AMD AM5, jak i starszego AM4. W obu przypadkach chodzi o odświeżenie i rozszerzenie aktualnych serii o tańsze modele.

AMD próbuje pozbyć się wadliwego krzemu

Wspomniano m. in. CPU takie jak AMD Ryzen 7 8700F oraz Ryzen 5 8400F, które oparto na architekturze AMD Zen4. Jak sama nazwa wskazuje pozbawiono je jednak zintegrowanego układu graficznego (iGPU). I chociaż wspomniane procesory nie miały jeszcze premiery, to w Chinach pojawiły się już ich pierwsze testy.

AMD Ryzen 5 8400F to 6-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka pracująca z taktowaniem 4,2 GHz bazowo i do 4,75 GHz w trybie turbo. Zaś Ryzen 7 8700F to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor z zegarem 4,1/5,05 GHz. W obu przypadkach mowa o 16 MB pamięci podręcznej L3 i TDP na poziomie 65 W.

Chińskie testy przeprowadzono w benchmarkach - CPU-Z, Cinebench R23 i Master LU, ale nie pokuszono się o sprawdzenie wydajności w grach. Układy porównane zostały ze sowimi najbliższymi odpowiednikami pod względem specyfikacji, które są już dostępne na rynku - AMD Ryzen 7 8700G i Ryzen 5 7500F.

CPU-Z (ST) CPU-Z (MT) Cinebench R23 (ST) Cinebench R23 (MT) Master Lu (MT) AMD Ryzen 7 8700G 695 7334 1828 17 900 798 000 AMD Ryzen 7 8700F 697 7194 1788 17 600 784 000 AMD Ryzen 5 7500F 677 5805 1812 14 600 692 000 AMD Ryzen 5 8400F 662 5339 1686 13 000 632 000

Wnioski? AMD Ryzen 7 8700F jest o około 1-2% wolniejszy od Ryzen 7 8700G, zaś AMD Ryzen 5 8400F jest o około 7% słabszy od Ryzen 5 7500F. Trzeba jednak pamiętać, że sugerowana cena nowych CPU nie została zdradzona. A to ona będzie decydować o opłacalności i ostatecznej ocenie.

Co więcej zarówno AMD Ryzen 5 8400F, jak i AMD Ryzen 7 8700F zadebiutują oficjalnie prawdopodobnie tylko w Chinach. AMD pod płaszczykiem "tańszych CPU" chce się po prostu pozbyć jednostek na bazie niepełnowartościowego krzemu z niesprawnym iGPU. Nie mamy więc raczej za czym płakać.

