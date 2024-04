Intel Lunar Lake. Tak wygląda pierwszy procesor nowej generacji

Premiera nowych, mobilnych procesorów Intela jest coraz bliżej. Tym samym w sieci przybywa kolejnych przecieków. Tym razem mowa o rodzinie Lunar Lake.

Chociaż pod koniec ubiegłego roku debiutowały procesory Intel Core 14. generacji, to są to już ostatnie podrygi tej architektury. Było to bowiem głównie odświeżenie oferty Niebieskich o nieco wyższe taktowania. Jednak jeszcze w tym roku mamy dostać rodzinę Intel Arrow Lake oraz Lunar Lake.

Intel Lunar Lake trafi do cienkich i mobilnych laptopów

W sieci pojawił się pierwszy model drugiej z wymienionych serii. Intel Core Ultra 5 234V potwierdza nie tylko nazewnictwo, ale również zdradza nowy przyrostek - V - oraz częściową specyfikację.

Wspomniana jednostka to mobilny procesor 8-rdzeniowy bez technologii Hyper-threadingu, który oparto na architekturze Intel Lion Cove oraz Skymont. Zgłaszane taktowania wynosiły 2,1 GHz bazowo i do 3,1 GHz w trybie Turbo, ale trudno aktualnie stwierdzić czy są to finalne zegary, czy wartości próbki inżynieryjnej.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że seria Intel Core 200 będzie rozbudowana. Nie jest to jednak dobra wiadomość, bowiem konsumenci mogą czuć się zdezorientowani. Pod tą samą nazwą zobaczymy zapewne procesory Intel Arrow Lake, Raptor Lake Refresh oraz Lunar Lake.

Oczywiście zostaną one podzielone na różne segmenty cenowo-wydajnościowe, ale nie ułatwia to zrozumienia co właściwie kupujemy. To jednak naturalny krok, bowiem AMD zrobiło rok temu dokładnie to samo. Tym jednak razem konkurencja będzie spora, nie tylko ze strony Czerwonych, ale i Qualcomma (Snapdragon X Elite).

