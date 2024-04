Lenovo potwierdza. Nowa konsola jest w drodze

Wygląda na to, że przenośne konsole to nie jest tylko chwilowa moda. Jeden z największych producentów elektroniki na świecie widzi tutaj duży potencjał.

W ostatnich latach widać wyraźnie, że rynek przenośnych konsol do gier przechodzi renesans. Do wyboru jest już nie tylko Ninendo Switch z typowo japońskimi tytułami, ale i znacznie mocniejszy Vale Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go oraz MSI Claw, które pozwalają na granie w gry znane z PC.

Lenovo poświęca wiele zasobów na rodzinę Legion Go

Niedawno w Bangkoku, stolicy Tajlandii, odbywało się wydarzenie Lenovo Innovate 2024. To tam chiński producent elektroniki zdradzał swoje cele dla rynku laptopów. Jednak uczestniczący dziennikarze mieli również okazje zamienić kilka słów i poznać plany na przyszłość dotyczące handheldów.

Lenovo Legion Go jest już na rynku od kilku miesięcy. I chociaż serce urządzenia jest takie samo jak u konkurencji - AMD Ryzen Z1 (Extreme), to Chińczycy nadrabiają resztą specyfikacji. Mowa o szybszych pamięciach RAM, lepszym ekranie, pojemniejszym akumulatorze i odłączanych kontrolerach.

Innymi słowa chińska propozycja jest aktualnie segmentem premium w świecie przenośnych konsol. Lenovo chce najwyraźniej utrzymać ten status, bowiem firma pracuje już nad modelem Legion Go 2. Niestety nie zdradzono żadnych szczegółów na temat specyfikacji czy nawet przybliżonej daty premiery.

Lenovo Legion Go to zdecydowanie jest kategoria produktów, w której widzimy duży potencjał i nadal w nią inwestujemy. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, oczywiście planujemy następną generację, aby zapewnić jeszcze więcej funkcji.

- Clifford Chong, Lenovo

Ale moment wydania kolejnej generacji jest nie do końca zależny od samego Lenovo. Tutaj potrzeba nowego, wydajnego i energooszczędnego APU. To możliwe będzie tylko za sprawą nowych architektur. Najbardziej prawdopodobny jest wybór AMD oraz ich Zen 5 (CPU) + RDNA 3.5 lub RDNA 4 (iGPU).

