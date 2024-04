Nietypowe zjawisko. Pamięć RAM wypaliła ślad na karcie graficznej

Coraz więcej sprzętów dla graczy ma podświetlenie RGB. Okazuje się, że może być one powodem problemów.

Z niezrozumiałego dla mnie powodu wiele sprzętów dla graczy ma dzisiaj podświetlenie RGB. Dotyczy to zarówno konkretnych podzespołów, jak i akcesoriów. Niemal wszystko musi się dzisiaj świecić. W niektórych przypadkach ta pogoń za nic niewnoszącymi kolorami może skończyć się wypaleniami na innych elementach komputera.

Pamięć RAM wypaliła ślad na karcie graficznej

W krótkim czasie dwóch użytkowników Reddita doniosło o podobnym, nietypowym zdarzeniu. Zauważyli oni, że backplate ich kart graficznych został w pewien sposób uszkodzony. Nie jest to wielki problem, który zagraża żywotności GPU, ale w obu przypadkach na tylnej obudowie GPU pojawił się regularny, wypalony wzór.

Nie trzeba było długo szukać powodów tego wypalenia. Szybko okazało się, że odpowiedzialne za to są pamięci RAM, a konkretnie ich podświetlenie RGB. Wypalony wzór idealnie współgra z tym, jak świecą umieszczone na nich diody.

fot. Reddit (DefectedCat)

Jak to możliwe? Niektóre diody RGB emitują fale, które mieszczą się w górnym zakresie światła UV (375-400 nm). To prawdopodobnie właśnie to, w połączeniu ze słabej jakości farbą na karcie graficznej, dało taki, a nie inny efekt. Inna możliwość to generowanie przez diody RGB ciepło. Ostatecznie mogła to być też kombinacja oby tych czynników.

Nie jest to jakiś wielki problem. To w końcu tylko lekkie wypalenie na metalu. Zresztą trudno nawet nazwać to wypaleniem. Po prostu farba zmieniła kolor. Nie zmienia to faktu, że producenci w przyszłości powinni popracować nad wyeliminowaniem tego zjawiska.

