Obudowa z wyświetlaczem. Czy w tym szaleństwie jest metoda?

DeepCool przygotował nowe obudowy dla fanów małych i chłodnych zestawów komputerowych. Do wyboru jest też wariant z dodatkowym ekranem.

Konkurencja na rynku obudów komputerowych jest spora. Znajdziemy tutaj przynajmniej kilkadziesiąt różnych firm i setki modeli. Część z nich to w pełni autorskie konstrukcje, inne to tylko chińskie gotowce ze zmienionym logo. Jednak co bardziej ambitni producenci dwoją się i troją by skupić na sobie uwagę konsumentów.

DeepCool CH360 oferuje magnetyczny panel boczny

DeepCool poinformował dzisiaj o wprowadzeniu do sprzedaży serii CH360. Mowa o kompaktowych obudowach z przewiewnym frontem i topem. Jednak wersja Digital wyposażona została we wbudowany wyświetlacz, który pozwala na kontrolę obciążenia i temperatur procesora oraz karty graficznej.

DeepCool CH360 (Digital) to obudowa o wymiarach 431 x 215 x 428 milimetrów i masie 6 kilogramów. W środku możemy zamontować płyty główne Micro ATX lub Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 165 milimetrów; karty graficzne o długości do 320 milimetrów oraz zasilacze ATX. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji mowa o maksymalnie ośmiu wentylatorach - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze, dwa 140-/120-milimetrowe na przodzie, dwa mniejsze na piwnicy oraz jeden z tyłu obudowy. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki z ARGB LED, dwie 140-milimetrowe i jedną 120-milimetrową.

Panel I/O umieszczono na górze, bliżej prawej krawędzi. Jest on jednak dość ubogi i oferuje po jednym USB 3.2 Gen 3.2 Gen 1 typu A, USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio combo oraz przycisk Power i LED.

Seria DeepCool CH360 trafiła już do pierwszych sklepów. Do wyboru jest wariant podstawowy i model Digital z wbudowanym ekranem oraz dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Ceny zaczynają się od 339 złotych.

