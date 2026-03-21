Czekaliście? Galaxy A57 i Galaxy A37 już w przyszłym tygodniu

Zgodnie z oficjalną zapowiedzią opublikowaną przez indyjski oddział producenta, smartfony Samsung Galaxy A37 i Galaxy A57 zadebiutują 25 marca. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:30 czasu lokalnego. Choć dotyczy to Indii, należy się spodziewać, że w tym samum czasie odbędzie się globalna premiera, a w Polsce będzie to godzina 13:00.

Galaxy A27 i Galaxy A57 – czym nas zaskoczą?

O wielkich zaskoczeniach mowy nie ma, Samsung od lat niezmiennie trzyma się podobnej stylistyki i dotyczy to także serii Galaxy A. Nowe modele mocno przypominają wcześniejsze generacje, z niewielkimi tylko zmianami. Palety kolorystyczne obejmą czarny, szarozielony, lawendowy i biały w przypadku modelu Galaxy A37 oraz szary, jasnoniebieskim liliowy i granatowy w Galaxy A57. Być może na tym się nie skończy, a kolorowa grafika sugeruje też inne wersje.

Oba modele otrzymały płaskie wyświetlacze Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Oferują one rozdzielczość FHD+ (1080 x 2340) oraz częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Galaxy A37 wykorzystuje układ Exynos 1480 w połączeniu z 6 GB lub 8 GB RAM. Przestrzeń na pliki to również 128 GB lub 256 GB. Z kolei Galaxy A57 napędzany jest układem Exynos 1680, wspieranym przez 8 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 GB lub 256 GB.

Na froncie obu urządzeń znajduje się aparat do selfie 12 Mpix. Z tyłu zastosowano potrójny układ. Główna matryca ma 50 Mpix, a wspiera ją jednostka makro 5 Mpix. Różnice mogą pojawić się w aparacie ultraszerokokątnym – model A57 na pewno otrzyma matrycę 12 Mpix, natomiast w przypadku A37 źródła wskazują na moduł 8 Mpix lub 12 Mpix.

Obydwa telefony zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Ceny pójdą w górę