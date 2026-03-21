PKO BP ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o jutro
Klienci PKO BP muszą o tym wiedzieć. Kluczowa jest tutaj data 22 marca. Szykujcie się na utrudnienia.
PKO Bank Polski zaplanowała kolejne prace techniczne. W związku z tym jego klienci na kilkanaście godzin zostaną odcięci od części funkcji i usług. Co prawda już o tym pisaliśmy, ale lista jest na tyle długa, że warto o tym jeszcze raz przypomnieć. Tym bardziej, że to już jutro.
PKO BP informuje ws. 22 marca
PKO BP opublikował komunikat, w którym ostrzega wszystkich swoich klientów ws. zaplanowanych prac technicznych. Wiążą się one z licznymi utrudnieniami, które zaczną się o północy z 21 na 22 marca i potrwają aż do 12:00 w niedzielę (22 marca).
W tym czasie klienci PKO Banku Polskiego:
- Nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO biznes.
- Nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo.
- Nie skorzystają z serwisu i aplikacji PKO Junior.
- Aplikacją IKO nie wypłacą pieniędzy z bankomatów.
- Aplikacją IKO zapłacą w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA.
- Nie skorzystają z aplikacji iPKO biznes.
- Nie skorzystają z otwartej bankowości oraz Allegro Klik.
- Nie zapłacą w internecie za pomocą "Płacę z iPKO".
Jednocześnie bank zapewnia, że wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. Natomiast niewielkie utrudnienia są związane z płatnością kartą w internecie, bo w ramach ochrony 3D-Secure 2 będzie działa tylko autoryzacja kodem SMS lub PIN-em do karty.
Bank przestrzega, aby wszystkie ważne transakcje przeprowadzić wcześniej. Jednocześnie przeprasza za utrudnienia.