PKO BP ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o jutro

Fintech

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO Bank Polski zaplanowała kolejne prace techniczne. W związku z tym jego klienci na kilkanaście godzin zostaną odcięci od części funkcji i usług. Co prawda już o tym pisaliśmy, ale lista jest na tyle długa, że warto o tym jeszcze raz przypomnieć. Tym bardziej, że to już jutro.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP informuje ws. 22 marca

PKO BP opublikował komunikat, w którym ostrzega wszystkich swoich klientów ws. zaplanowanych prac technicznych. Wiążą się one z licznymi utrudnieniami, które zaczną się o północy z 21 na 22 marca i potrwają aż do 12:00 w niedzielę (22 marca).

W tym czasie klienci PKO Banku Polskiego:

  • Nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO oraz iPKO biznes.
  • Nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego Inteligo.
  • Nie skorzystają z serwisu i aplikacji PKO Junior.
  • Aplikacją IKO nie wypłacą pieniędzy z bankomatów.
  • Aplikacją IKO zapłacą w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA.
  • Nie skorzystają z aplikacji iPKO biznes.
  • Nie skorzystają z otwartej bankowości oraz Allegro Klik.
  • Nie zapłacą w internecie za pomocą "Płacę z iPKO".

Jednocześnie bank zapewnia, że wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. Natomiast niewielkie utrudnienia są związane z płatnością kartą w internecie, bo w ramach ochrony 3D-Secure 2 będzie działa tylko autoryzacja kodem SMS lub PIN-em do karty.

Bank przestrzega, aby wszystkie ważne transakcje przeprowadzić wcześniej. Jednocześnie przeprasza za utrudnienia.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: oprac. własne