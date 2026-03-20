Apple TV ujawnia nowy film Scorsese. Zagadka z wąsami DiCaprio rozwiązana

Apple TV z nowym filmem od Martina Scorsese

Apple Originals Films ujawniło właśnie pierwszy kadr z nadchodzącego thrillera, w reżyserii Martina Scorsese, "Co się dzieje nocą". Studio, w ten sposób dało znać, że film jest już w produkcji. Niektórzy z fanów aktora odetchnęli z ulgą - "teraz wiadomo, skąd się wziął wąs u Leonardo DiCaprio na Oscarowej gali". Przypomnijmy, że DiCaprio po raz pierwszy pokazał wąsy, które nosi w tym filmie podczas Oscarów 15 marca. Film, z jego udziałem "Jedna bitwa po drugiej" zgarnął aż 6 nagród, w tym za najlepszy film.

Już w zeszłym roku, platforma ogłosiła, że Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio ponownie łączą siły we wspólnym filmie. Teraz okazuje się, że dołączy do nich także Jennifer Lawrence. Ale to nie koniec znanych nazwisk. Obok nich zobaczymy także: Patricię Clarkson, Jareda Harrisa oraz Madsa Mikkelsena.

"Co się dzieje w nocy?" - o czym będzie opowiadał film?

To kolejna historia w stylu Martina Scorsese, lekko oniryczna i z niepowtarzalnym klimatem. Opowiada historię małżeństwa Amerykanów, którzy podróżują do małego zaśnieżonego miasteczka w Europie głównie po to, aby adoptować dziecko. Po tym, jak 35-latkowie meldują się w przerażającym hotelu, w ich życiu zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy. Jakie? Przekonamy się już niebawem.

Scenariusz to adaptacja powieści Petera Camerona, zatytułowanej w ten sam sposób. Scorsese reżyseruje i produkuje film dla Sikelia Productions. To najnowszy projekt współpracy 83-letniego Scorsese, DiCaprio i Apple Originals Films, po dziesięciokrotnie nominowanym do Oscara, "Czasie krwawego księżyca".