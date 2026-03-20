Globalny hit Amazona powraca z nowym sezonem. Od razu 6 odcinków

Serial "Deadloch", którego drugi sezon właśnie rusza na Prime Video może pochwalić się bardzo wysoką notą w serwisie Rotten Tomatoes. To niesamowite, ale aż 100% krytyków poleca go, chwaląc głównie za inteligentny scenariusz i niesamowite zwroty akcji. Premiera już dzisiaj na Prime Video.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:39
0
Globalny hit Amazona - "Deadloch 2" już na Prime Video

Po serial warto sięgnąć właśnie dlatego, że jest tak bardzo zachwalany przez krytyków. Ale i obsada stara się zachęcać widzów - nie można przemilczeć faktu, że do drugiego sezonu dołączył aktor, Luke Hemsworth (starszy brat Chrisa i Liama Hemsworth'ów). "Deadloch" to nic innego jak kryminał z elementami komedii, czyli gatunek, lubiany przez większość widzów. A już na pewno wszystkich tych, którzy lubią krokodyle, Tasmanię i diaboliczny humor, a przede wszystkim szukają dobrej rozrywki na weekend. Już dzisiaj, w piątek 20 marca 2026, na Prime Video pojawiło się wszystkie 6 odcinków drugiego sezonu.

Ci, którzy jakimś cudem o serialu nigdy wcześniej nie słyszeli, a dysponują wolnym weekendem, mogą nadrobić zaległości i obejrzeć pierwszy sezon "Deadloch". Wszystkie 8. odcinków pierwszego sezonu są dostępne także na platfomie Prime Video. 

"Deadloch 2" o czym opowiada?

Jak w każdnym porządnym serialu kryminalnym, musi być motyw morderstwa. Tak jest i w przypadku Deadloch. W przeddzień Festiwalu Zimy, członkowie lokalnej społeczności w małym miasteczku, znajdują jednego z mieszkańców martwego. Sprawę mają rozwikłać dwie śledcze - Dulcie Collins i Eddie Redclife, które różnią się od siebie stosowanymi metodami oraz charakterami. Tych bardziej wrażliwych uprzedzamy, że z ust śledczych dość często padają wulgaryzmy, a ich dialogi nie należą do najgrzeczniejszych. W miarę postępowania śledztwa, pojawiają się nowe pytania i zostają ujawnione różne tajemnice. 

Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video, The Guardian