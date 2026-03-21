Większość Polaków o tym zapomina. Fiskus: to duży błąd

Wszyscy robimy to niemal automatycznie, nie myśląc o konsekwencjach. Tymczasem skarbówka ostrzega, że to duży błąd.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:30
Idziemy na zakupy. Albo kasujemy wszystkie produkty sami przy kasie samoobsługowej, albo robi to za nas pracownik sklepu przy tradycyjnej kasie. Nie ma to znaczenia. Płacimy, ewentualnie skanujemy aplikację sklepu i odchodzimy, w końcu spieszy się nam do domu. Jednak o jednej rzeczy zapomnieliśmy, co według fiskusa może być dużym błędem.

Pamiętaj o paragonie ze sklepu

Duża część z nas nie myśli o tym, aby zabrać ze sobą paragon za zakupy. Każdy sklep ma obowiązek go wydać. My co prawda nie mamy obowiązku go ze sobą zabrać, ale według skarbówki może to być duży błąd. To dla oszustów pożywka i możliwość stosowania nieuczciwych praktyk.

Fiskus zaleca, aby zawsze zabierać ze sobą paragon ze sklepu. Jeśli tego nie zrobimy, to może on zostać wykorzystany przez oszustów między innymi do anulowania transakcji lub manipulowania rozliczeniami sprzedaży. Zabranie go ze sobą ogranicza ewentualne nadużycia.

Pamiętajcie też, że paragon fiskalny to najłatwiejszy sposób udowodnienia zakupów. Co prawda możemy to zrobić inaczej, np. poprzez pokazanie historii z konta lub potwierdzenie płatności kartą, ale wymaga to dodatkowych czynności i znacząco wydłuża proceder. Dlatego zabranie paragonu jest nie tylko korzystne dla nas, ale też utrudnia życie oszustom.

Źródła tekstu: Next Gazeta.pl