Play ma nową paczkę kanałów. To propozycja dla widzów ze wschodu

Ukraińskie stacje w Play TV

Fioletowy operator wprowadził do dekoderów "Pakiet Ukraina". Zestaw ten powstał z myślą o osobach poszukujących dostępu do ukraińskich mediów. Pozwala on na bieżące śledzenie wydarzeń z regionu. Widzowie zyskują też dostęp do tamtejszej rozrywki, filmów i seriali. Oferta jest na tyle zróżnicowana, że odpowiada na potrzeby wielu grup odbiorców.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy pakiet to również szansa dla pozostałych widzów. Mogą oni poznać bliżej współczesną telewizję naszych sąsiadów. Zestaw składa się łącznie z dziesięciu stacji. Wśród nich znalazły się:

1+1 International – pozycja 815,

Kvartal TV – 816,

Film UA Drama – 817,

Dacha TV – 818,

Kus Kus – 819,

36,6 TV – 820,

Star Cinema – 821,

Star Family – 822,

Xsport+ – 823,

Rybalka TV – 824.

Dostęp do nowej paczki zależy od wybranej wcześniej oferty telewizyjnej. Abonenci korzystający z usługi Telewizja Max zapłacą za ten dodatek 20 zł miesięcznie. Użytkownicy Telewizji Nowej Generacji mogą z kolei aktywować pakiet za 15 punktów ze swojej puli.

Telewizja w Play to dwie opcje wyboru

Play dzieli obecnie swoją ofertę telewizyjną na dwa główne segmenty. Pierwszym z nich jest Telewizja Max. To rozwiązanie dla zwolenników tradycyjnego oglądania. Klienci otrzymują tu szeroki zbiór stałych kanałów. Może ich być łącznie nawet 235. Opcjonalnie do zestawu bazowego można dobrać płatne pakiety tematyczne oraz serwisy z filmami.