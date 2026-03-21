Nowy monitor OLED na każdą kieszeń. To pierwszy taki model

Najmniejszy monitor OLED już wkrótce

Pojawiły się doniesienia o tym, że w 2027 r. w sklepach pojawi się pierwszy 24-calowy monitor OLED, a konkretniej będzie to model QD-OLED od Samsunga. Źródłem tych informacji jest chiński portal ChannelGate, który wcześniej ujawnił sprawdzone informacje o istnieniu 32-calowego monitora Samsung G80SH QD-OLED na 2026 r.

Oprócz tego Samsung ma pracować nad 39-calowym monitorem QD-OLED, który miałby rywalizować z LG UltraGear 39GS95QE-B (z matrycą WOLED).

Wprowadzenie 24-calowego monitora OLED poszerzyłoby ten segment rynku o mniejsze i tańsze modele, bo obecnie najmniejsze monitory OLED mają 27 cali. Tego typu monitory mają matryce WOLED i QD-OLED, a wkrótce także doczekają się wersji z RGB OLED.

Oprócz tego ChannelGate podaje, że pierwszy monitor Samsunga z panelem typu RGB Stripe w wersji 34-calowej będzie wyświetlać obraz w rozdzielczości wyższej niż 4K i przy odświeżaniu 240 Hz.