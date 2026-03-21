Nowy monitor OLED na każdą kieszeń. To pierwszy taki model
Na rynku brakuje małych monitorów OLED. Wkrótce ma się to jednak zmienić, bo Samsung szykuje model QD-OLED, który zmieści się także na mniejszych biurkach.
Najmniejszy monitor OLED już wkrótce
Pojawiły się doniesienia o tym, że w 2027 r. w sklepach pojawi się pierwszy 24-calowy monitor OLED, a konkretniej będzie to model QD-OLED od Samsunga. Źródłem tych informacji jest chiński portal ChannelGate, który wcześniej ujawnił sprawdzone informacje o istnieniu 32-calowego monitora Samsung G80SH QD-OLED na 2026 r.
Oprócz tego Samsung ma pracować nad 39-calowym monitorem QD-OLED, który miałby rywalizować z LG UltraGear 39GS95QE-B (z matrycą WOLED).
Wprowadzenie 24-calowego monitora OLED poszerzyłoby ten segment rynku o mniejsze i tańsze modele, bo obecnie najmniejsze monitory OLED mają 27 cali. Tego typu monitory mają matryce WOLED i QD-OLED, a wkrótce także doczekają się wersji z RGB OLED.
Oprócz tego ChannelGate podaje, że pierwszy monitor Samsunga z panelem typu RGB Stripe w wersji 34-calowej będzie wyświetlać obraz w rozdzielczości wyższej niż 4K i przy odświeżaniu 240 Hz.
W roku 2027, Samsung ma wprowadzić technologię DLG do swoich monitorów, co pozwala im uzyskiwać wyższe odświeżanie na tych samych panelach (aczkolwiek kosztem jakości obrazu). Natomiast oprócz tego w 2027 r. panele QD-OLED Samsunga do monitorów przeskoczą na nowszą generację, przez co powinny osiągnąć 600 cd/m2 jasności.