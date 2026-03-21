Samsung wskrzesza granie z efektem 3D. Obsłuży go ponad 100 tytułów

60 gier z 3D w tym roku

Samsung Odyssey 3D (G90XF), czyli monitor z efektem 3D i technologią śledzenia ruchów oczu, wszedł do sprzedaży w 2025 roku. Sprzęt ten ma spory potencjał, ale do tej pory jeszcze go w pełni nie wykorzystano. Ma się to według zapewnień koreańskiego giganta zmienić w 2026 r. Samsung zapowiedział kolejne modele 3D, także oferujące rozdzielczość 3D na matrycy LCD oraz panele OLED. Co więcej – wsparcie gier będzie znacznie szersze niż dotychczas.

Odyssey 3D obsługiwał na premierę zaledwie jedną grę (The First Berserker: Khazan). W ciągu jednego kwartału w 2025 r. lista ta urosła do 10 pozycji, a teraz liczy 60 gier. Plan na 2026 r. zakłada rozszerzenie jej do 120 tytułów. W najbliższym czasie wsparcie uzyskają Hell is Us oraz Cronos: The New Dawn, dostępne na platformie 3D Hub.

Plany Samsunga są obiecujące, ale warto zwrócić uwagę, że z obecnych 60 tytułów tylko 3 mają natywne wsparcie śledzenia oczu. Pozostałe korzystają z UEVR (Universal Unreal Engine VR) – mechanizmu konwertującego gry na Unreal Engine 4 i 5 do stereoskopowego 3D, co daje mniej przekonujący efekt, bo brakuje śledzenia oczu.