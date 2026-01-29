W Media Expert za pół ceny. Było 1600 zł, a jest 799 zł

Hulajnoga elektryczna to jeden z lepszych sposobów na miejski transport. Omijamy korki, nie generując ich przy okazji, nie jesteśmy zależni od zbiorkomu, możemy jeździć ścieżkami, którymi nie wjedziemy autem, oraz nie generujemy spalin. I owszem: to samo można powiedzieć o dojeżdżaniu rowerem do pracy. Jednak różnica jest znacząca: rowerzysta, zwłaszcza w upalne dni i w miejscu bez pryszniców może dość dotkliwie psuć atmosferę w pracy. W przypadku hulajnóg elektrycznych tego problemu nie ma.

Dalsza część tekstu pod wideo

FRUGAL Alpha Ex

FRUGAL Alpha Ex to hulajnoga, która standardowo jest wyceniona na 1599,99 zł. Jednak dziś do północy możecie ją kupić za jedyne 799 zł. Jest ona zgodna z przepisami, to znaczy oferuje silnik 250 W, oraz maksymalną prędkość do 20 km na godzinę. Tym samym i tak szybciej dotrzemy na miejsce, niż autem, które może i może w terenie zabudowanym jeździć 2,5 raza szybciej, ale w praktyce stoi w korkach.