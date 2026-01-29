Sprzęt

W Media Expert za pół ceny. Było 1600 zł, a jest 799 zł

Zimowa aura i śliskie chodniki raczej nie zachęcają do korzystania z hulajnóg elektrycznych. Jednak już wkrótce będziemy mieli wiosnę. Natomiast zakup urządzenia za pół ceny usprawiedliwia konieczność trzymania go w piwnicy do tego czasu.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:38
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Media Expert za pół ceny. Było 1600 zł, a jest 799 zł

Hulajnoga elektryczna to jeden z lepszych sposobów na miejski transport. Omijamy korki, nie generując ich przy okazji, nie jesteśmy zależni od zbiorkomu, możemy jeździć ścieżkami, którymi nie wjedziemy autem, oraz nie generujemy spalin. I owszem: to samo można powiedzieć o dojeżdżaniu rowerem do pracy. Jednak różnica jest znacząca: rowerzysta, zwłaszcza w upalne dni i w miejscu bez pryszniców może dość dotkliwie psuć atmosferę w pracy. W przypadku hulajnóg elektrycznych tego problemu nie ma. 

Dalsza część tekstu pod wideo
FRUGAL Alpha Ex Może i nie sezon, ale do wiosny już niedaleko

FRUGAL Alpha Ex

W Media Expert za pół ceny. Było 1600 zł, a jest 799 zł

FRUGAL Alpha Ex to hulajnoga, która standardowo jest wyceniona na 1599,99 zł. Jednak dziś do północy możecie ją kupić za jedyne 799 zł. Jest ona zgodna z przepisami, to znaczy oferuje silnik 250 W, oraz maksymalną prędkość do 20 km na godzinę. Tym samym i tak szybciej dotrzemy na miejsce, niż autem, które może i może w terenie zabudowanym jeździć 2,5 raza szybciej, ale w praktyce stoi w korkach. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Hulajnoga elektryczna XIAOMI Scooter 5 60km 350W 10" Czarny
Hulajnoga elektryczna XIAOMI Scooter 5 60km 350W 10" Czarny
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Hulajnoga elektryczna MOTUS Pro 10 Daytona S 80km 1000W Amortyzacja 10" Czarny
Hulajnoga elektryczna MOTUS Pro 10 Daytona S 80km 1000W Amortyzacja 10" Czarny
0 zł
2499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499.99 zł
Hulajnoga elektryczna KAMIKAZE K1 Lite 60km 800W Amortyzacja 10" Podświetlany podest Czarny
Hulajnoga elektryczna KAMIKAZE K1 Lite 60km 800W Amortyzacja 10" Podświetlany podest Czarny
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement
FRUGAL Alpha Ex Może i nie sezon, ale do wiosny już niedaleko

Hulajnoga ta oferuje wbudowany tempomat. Nie musimy się więc przejmować trzymaniem gazu. Wbudowana bateria pozwala natomiast na przejechanie do 25 km. Tym samym w większości miast spokojnie dojedziemy do i z pracy, nawet jeśli ta jest na drugim końcu miasta. A wszystko to za jedyne 799 zł.

Image
telepolis
hulajnoga elektryczna FRUGAL Alpha Ex FRUGAL
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, FRUGAL