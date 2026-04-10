Producenci ostrzegają: komputery osobiste, jakie znaliśmy, są martwe

Framework bije na alarm. Zdaniem założyciela firmy, Nirava Patela, branża komputerowa wchodzi właśnie w etap, w którym zwykły użytkownik zaczyna przegrywać z rynkiem AI nie tylko na poziomie cen, ale wręcz dostępności sprzętu. Istnieje całkiem realny scenariusz, w którym PC w obecnej formie po prostu przestaną mieć znaczenie.

Sprzęty w domu staną się tylko terminalem dla usług chmurowych

Od 2023 roku problemem zaczęły być karty graficzne, a niedawno stały się nim również moduły RAM i nośniki półprzewodnikowe. Teraz pojawiają się też pierwsze sygnały wskazujące na rosnącą presję na rynku procesorów, bo centra danych potrzebują ogromnych ilości jednostek serwerowych do obsługi coraz bardziej rozbudowanej infrastruktury AI.

Patel nie ukrywa, że w takim układzie konsument stoi na straconej pozycji. Firmy rozwijające sztuczną inteligencję dysponują gigantycznym kapitałem, więc w sytuacji ograniczonej podaży to właśnie one będą przejmować dostępne zasoby. Fundamenty rynku elektroniki i komputerów zmieniły się na tyle mocno, iż komputer "w chmurze" generuje dziś większą wartość ekonomiczną niż urządzenie trzymane w rękach użytkownika.

Jednak Framework podkreśla, że nie zamierza godzić się na model, w którym użytkownik niczego realnie nie posiada i zostaje sprowadzony wyłącznie do roli abonenta usług. Manifest towarzyszący zapowiedzi Framework [Next Gen] Event 2026 jasno wskazuje, że producent chce dalej walczyć o przyszłość, w której komputer pozostaje prywatnym narzędziem, a nie tylko terminalem prowadzącym do cudzej infrastruktury.