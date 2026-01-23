Sprzęt

Jesteś fanem Pokemonów? To fotele właśnie dla Ciebie

Meblujesz swój nowy gamingowy pokój? A może po prostu nie przemawiają do Ciebie nudne siedziska? Nie ma problemu, chociaż tanio nie będzie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:22
0
Tym razem Secretlab poinformowało, że nawiązuję współpracę z Nintendo. Do oferty foteli dla graczy dołączają modele inspirowane japońską serią Pokémon. Do wyboru są trzy różne style, nawiązujące do cieszących się największą popularnością stworków - Pikachu, Gengar i Eevee.

Sugerowane ceny zaczynają się od około 2709 złotych

Fotele oparte zostały na sprawdzonym modelu Secretlab TITAN Evo. Mowa więc obiciu z oddychającej tkaniny, regulowanym wsparciu odcinka lędźwiowego, magnetycznej poduszce zagłówkowej z pianki zapamiętującej kształt czy podłokietnikach 4D. Nie zabrakło oparcia odchylanego do 165°.

Fotele Secretlab z serii Pokémon dostępne są w dwóch rozmiarach. Wersja "Regular" skierowana jest do osób o wzroście 170-189 centymetrów i masie poniżej 100 kilogramów. Wariant "XL" to propozycja dla konsumentów o wzroście 181-205 centymetrów i masie do 180 kilogramów.

Opisywane fotele można już zamówić w przedsprzedaży na oficjalnej stronie producenta. Wyceniono je na 644 euro (około 2709 złotych). Za fotele w wersji XL trzeba zapłacić nieco więcej - 694 euro (około 2919 złotych). Producent udziela 5-letniego okresu gwarancyjnego.

Zródła zdjęć: Secretlab
Źródła tekstu: Oprac. własne