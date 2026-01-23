Jesteś fanem Pokemonów? To fotele właśnie dla Ciebie

Tym razem Secretlab poinformowało, że nawiązuję współpracę z Nintendo. Do oferty foteli dla graczy dołączają modele inspirowane japońską serią Pokémon. Do wyboru są trzy różne style, nawiązujące do cieszących się największą popularnością stworków - Pikachu, Gengar i Eevee.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowane ceny zaczynają się od około 2709 złotych

Fotele oparte zostały na sprawdzonym modelu Secretlab TITAN Evo. Mowa więc obiciu z oddychającej tkaniny, regulowanym wsparciu odcinka lędźwiowego, magnetycznej poduszce zagłówkowej z pianki zapamiętującej kształt czy podłokietnikach 4D. Nie zabrakło oparcia odchylanego do 165°.

Fotele Secretlab z serii Pokémon dostępne są w dwóch rozmiarach. Wersja "Regular" skierowana jest do osób o wzroście 170-189 centymetrów i masie poniżej 100 kilogramów. Wariant "XL" to propozycja dla konsumentów o wzroście 181-205 centymetrów i masie do 180 kilogramów.