Sprzęt

Biedronka kusi tanią elektroniką. Sprawdzam, czy warto

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda fantastycznie. Za jedyne 179 zł dostajemy projektor przeceniony z 449 zł. Jednak im więcej szczegółów, tym gorzej ta oferta wygląda.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
16:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Zacznijmy jednak od początku. Otóż omawiany projektor to model FOREVER FP-100. Pozwala on na wyświetlanie obrazu 720p z zalecanymi przekątnymi od 40 do 150 cali. Wspiera przy tym obraz Full HD, oferuje deklarowaną jasność 150 ANSI Lumenów. Jest także wyposażony w port Jack 3.5 mm, HDMI, USB-A, a zasilanie odbywa się przez klasyczne złącze ósemkowe. Na pokładzie znajdziemy natomiast Androida 11, co daje dostęp do YouTube i platform VOD z poziomu samego urządzenia, które możecie kupić w promocji na Biedronka Home

Dalsza część tekstu pod wideo

Czy warto wybrać projektor z Biedronki? Mam z nim trzy problemy

Pierwszym problemem jest to, że ten sam projektor w innym sklepie kosztuje standardowo nie 449 zł, a 349 zł. Tam też jest w promocji, ale na 199 zł. Czyli Biedronka wciąż bardziej się opłaca, chociaż to, że cena wyjściowa była o 100 zł wyższa, budzi pewne pytania, których nie wypowiem, bo brzmiałyby jak poważne oskarżenie, na które nie mam dowodów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Projektor YABER T2 Plus Full HD (1920 x 1080), 450 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor YABER T2 Plus Full HD (1920 x 1080), 450 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Projektor ART X6PRO Full HD (1920 x 1080), 500 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
Projektor ART X6PRO Full HD (1920 x 1080), 500 ANSI lumen, Wi-Fi, Bluetooth
0 zł
928 zł - najniższa cena
Kup teraz 928 zł
Projektor WANBO Cube 2 Pro Zielony Full HD (1920 x 1080), 500 ANSI lumen, Wi-Fi
Projektor WANBO Cube 2 Pro Zielony Full HD (1920 x 1080), 500 ANSI lumen, Wi-Fi
-40 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 609 zł
Advertisement

Jeśli chodzi o samą grafikę projektora, to mamy napis 1400 W. Gdyby tak było, to byłby to najmniejszy piecyk elektryczny na świecie. Nie wiem, co autor grafiki miał na myśli i nawet nie próbuję zgadywać. To chyba mix podejścia więcej znaczy lepiej i papier wszystko przyjmie:

Kolejnym problemem jest to, że za znacznie mniej, bo 128 zł możecie kupić Magcubic HY300 Pro+, czyli zdecydowanie lepszy projektor. Ten również oferuje rozdzielczość obrazu 720p, chociaż obsługuje także źródło dające 4K, a nie tylko 1080p. Co więcej, deklaruje on jasność 290 ANSI Lumenów, co jest znacznie lepszym wynikiem — chociaż wciąż tylko deklaracją — oraz działa pod kontrolą Androida 14. I chociaż różnice są niewielkie, to ta w cenie robi największe wrażenie.

I tak: jest on do kupienia z AliExpress, a nie z lokalnego sklepu. To jednak nie problem, bo mówimy tu o sprzęcie wysyłanym z magazynu w Polsce i to z darmową dostawą. Wyjdzie więc jeszcze taniej i dotrze do nas równie szybko, co projektor z Biedronki. 

telepolis
biedronka Forever Biedronka Home projektory Forever FP-100
Źródła zdjęć: Biedronka, Lech Okoń / Telepolis.pl