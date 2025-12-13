FiiO z nowością w stylu retro. Snowsky Disc wygląda obłędnie i kosztuje grosze

Moda na retro nie przemija, a FiiO doskonale wie, jak ją wykorzystać. Chiński producent, słynący z doskonałego stosunku jakości do ceny, zaprezentował urządzenie pod szyldem Snowsky – swojej submarki skierowanej do oszczędniejszych, ale wymagających użytkowników. Snowsky Disc to kompaktowy odtwarzacz audio DAP, który zrywa z nudną bryłą z prostokątnym ekranem.

Snowsky Disc, powrót do ery płyt CD

Snowsky Disc wyróżnia się aluminiową obudową, przypominającą zminiaturyzowany odtwarzacz płyt CD. Centralnym punktem urządzenia jest okrągły, dotykowy wyświetlacz, a za sterowanie głośnością odpowiada fizyczne pokrętło, co z pewnością docenią fani analogowych doznań. Mimo zabawkowego wyglądu specyfikacja wygląda bardzo poważnie.

Sercem urządzenia jest dwurdzeniowy procesor Ingenic X2000, znany z wielu innych DAP-ów, między innymi z kilku popularnych modeli marki Shanling. Ponadto Snowsky Disc wyposażono w podwójny układ przetworników cyfrowo-analogowych (DAC) Cirrus Logic CS43131, wspierany przez dedykowane wzmacniacze operacyjne. Urządzenie zapewnia moc wyjściową na poziomie 280 mW + 280 mW przy 32 Ohm na wyjściu zbalansowanym, co pozwoli napędzić nie tylko monitory IEM, ale i większość dużych słuchawek wokółusznych. Całość zapewnia obsługę plików muzycznych w różnych formatach z kodowaniem do 32-bit/384 kHz oraz DSD256.

Do dyspozycji użytkownika oddano dwa wyjścia słuchawkowe: standardowe 3,5 mm oraz zbalansowane 4,4 mm. Odtwarzacz nie ma wbudowanej pamięci, ale obsługuje karty microSD o pojemności aż do 2 TB.

W Snowsky Disc nie zabrakło łączności Bluetooth 5.4 z obsługą kodeka LDAC, co gwarantuje wysoką jakość bezprzewodowego audio. Nowy odtwarzacz oferuje również tryb USB DAC – po podłączeniu do komputera przez USB-C, Disc działa jak zewnętrzna karta dźwiękowa. Z kolei wyjście cyfrowe SPDIF oraz USB Audio Out ułatwiają podłączenie zewnętrznych elementów większego systemu audio. Jest także łączność Wi-Fi, umożliwiająca aktualizację oprogramowania.

Wbudowana bateria o pojemności 1450 mAh ma zapewnić do 12 godzin ciągłego słuchania muzyki.

Cena i dostępność