FiiO z nutą nostalgii. EH11 to słuchawki retro z nowoczesnym wnętrzem

Moda na sprzęt audio w stylu retro nie przemija, a FiiO doskonale wie, jak wykorzystać ten trend. Producent, który między innymi ma już w swoim portfolio nawiązujące do klasyki słuchawki Snowsky Anytime, tym razem prezentuje model dla nieco bardziej wymagających. FiiO EH11 to propozycja dla tych, którzy tęsknią za designem z lat 80., ale nie chcą rezygnować z wygody, jaką daje współczesna technologia Bluetooth.

Dalsza część tekstu pod wideo

FiiO EH11 wyróżniają się unikatowym wzornictwem określanym przez producenta jako retro-futuryzm. Konstrukcja łączy w sobie transparentne pałąki z klasycznymi, drewnianymi wykończeniami nauszników. Dostępne są też wersje w innych kolorach – transparentnym czarnym, cyjanowym czy burgundowym.

Nowe słuchawki FiiO ważą zaledwie 92 gramy. Mimo lekkiej konstrukcji nausznej specyfikacja techniczna robi dobre wrażenie. Sercem EH11 są 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne o długim skoku, które w połączeniu z półotwartą konstrukcją akustyczną mają zapewniać szeroką scenę i naturalne brzmienie. Producent deklaruje, że bas schodzi tu bardzo nisko, osiągając częstotliwość 17 Hz, co rzadko zdarza się w tak lekkich konstrukcjach nausznych. Z drugiej strony pasmo przenoszenia sięga 40 kHz, a całość charakteryzuje się impedancją 16 Ω. Półotwarta budowa ma również redukować efekt zamknięcia dźwięku, jednocześnie kontrolując wyciekanie muzyki na zewnątrz.

Najciekawiej robi się jednak w sekcji łączności. FiiO EH11 zostały wyposażone w obsługę kodeka LDAC i możliwość przesyłania dźwięku w wysokiej rozdzielczości Hi-Res Wireless. Co więcej, specyfikacja wymienia najnowszy standard Bluetooth 6.0, co zapewni stabilność połączenia i błyskawiczne przełączanie się między dwoma sparowanymi urządzeniami (Multipoint). Wbudowany akumulator pozwala na 30 godzin ciągłego słuchania, a pełne ładowanie zajmuje około dwóch godzin.