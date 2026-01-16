Dyski NVMe droższe niż złoto. I to nie jest przenośnia tylko przelicznik wagowy

I chociaż temat nie brzmi zbyt poważnie, tak Thomshardware podeszło do niego w sposób niezwykle profesjonalny. Po pierwsze brali pod uwagę dyski bez radiatorów, które zawyżałyby ich... no cóż, wagę. Dodatkowo odrzucili wszystkie nośniki klasy enterprise, ponieważ ich wycena to zawsze był inny wymiar. Pod uwagę brano tylko nośniki z PCIe 4.0 i 5.0 - w końcu szybkość ma znaczenie, a także z pojemnościami od 4 TB. Jeśli chodzi o sklepy, to wybrano Newegg, Microcenter, Best Buy i Walmart. Następnie wybrali 100 dysków.