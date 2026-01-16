Sprzęt

Dyski NVMe droższe niż złoto. I to nie jest przenośnia tylko przelicznik wagowy

Na Reddicie pojawił się żart sugerujący, że wydajne dyski SSD o pojemności 8 TB osiągnęły cenę złota. Zespół Tomshardware postanowił to sprawdzić i... okazało się, że dowcip był mocno niedoszacowany.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:36
I chociaż temat nie brzmi zbyt poważnie, tak Thomshardware podeszło do niego w sposób niezwykle profesjonalny. Po pierwsze brali pod uwagę dyski bez radiatorów, które zawyżałyby ich... no cóż, wagę. Dodatkowo odrzucili wszystkie nośniki klasy enterprise, ponieważ ich wycena to zawsze był inny wymiar. Pod uwagę brano tylko nośniki z PCIe 4.0 i 5.0 - w końcu szybkość ma znaczenie, a także z pojemnościami od 4 TB. Jeśli chodzi o sklepy, to wybrano Newegg, Microcenter, Best Buy i Walmart. Następnie wybrali 100 dysków.

Dyski SSD droższe, niż złoto

Podsumujmy więc, co udało się im ustalić. Otóż średnia waga dysku 8 TB bez radiatora wynosi 8,2 grama. Natomiast cena takiego nośnika to 1476 dolarów. Co więcej, w momencie publikacji przez nich tekstu na lokalnym, amerykańskim rynku złoto kosztowało 148 dolarów za gram. To oznacza, że 8,2 gramów złota kosztuje 1213,6 USD. To oznacza, że 8 TB nośniki NVMe są droższe od złota średnio aż o 262,4 dolary.

W przypadku nośników 4 TB większość cen mieści się w zakresie 600-800 USD. Tym samym złoto wciąż jest od nich znacznie lepszą inwestycją. 

 

Image
telepolis
SSD złoto nvme PCIe 4.0 PCIe 5.0
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Tomshardware