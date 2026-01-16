Sprzęt

Średniak Xiaomi na torturach u Zacka. To mocny zawodnik

Xiaomi wprowadziło na rynek nowe smartfony ze średniej półki. Model Redmi Note 15 Pro+ 5G przeszedł właśnie ekstremalne testy wytrzymałości. Wyniki zaskoczyły nawet największych sceptyków.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Średniak Xiaomi na torturach u Zacka. To mocny zawodnik

Nie do złamania za ułamek ceny

Popularny YouTuber Zack Nelson z kanału JerryRigEverything wziął na warsztat najnowsze dziecko Xiaomi. Redmi Note 15 Pro+ 5G kosztuje w Polsce około 2000 zł (wariant 8/256 GB). To ułamek ceny najdroższych telefonów na rynku. Okazało się jednak, że tani smartfon może być solidniejszy od urządzeń za 5-6 tysięcy złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas testu wyginania telefon prawie w ogóle się nie poddawał. Konstrukcja jest bardzo sztywna. Xiaomi zastosowało tutaj wzmocnioną płytę główną oraz metalową strukturę wewnątrz plastikowej ramki. Urządzenie poradziło sobie lepiej niż Samsung Galaxy S25 Edge. W drogim modelu Samsunga tył zaczął odklejać się od obudowy. Xiaomi wytrzymało próbę bez najmniejszego problemu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Poco M7 Pro 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
914.81 zł - najniższa cena
Kup teraz 914.81 zł
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi Note 15 8/256GB 6.77" 120Hz Czarny
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Niebieski
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Advertisement

Włókno szklane zamiast tafli szkła

Z przodu znajdziemy szkło Gorilla Glass Victus 2. Rysuje się ono standardowo na szóstym poziomie w skali Mohsa. Prawdziwa rewolucja czeka jednak z tyłu. Producent zrezygnował z klasycznego szkła na rzecz kompozytu z włóknem szklanym.

Xiaomi twierdzi, że takie rozwiązanie jest dziesięć razy bardziej odporne na uderzenia. Zack Nelson próbował porysować plecki nożem i był pod wrażeniem ich trwałości. To świetna wiadomość dla osób, którym telefon często wypada z rąk. Urządzenie ma wytrzymać upadek z wysokości 2,5 metra.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
0 opinii
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
0 opinii
Ekran 6.83" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.7 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6500mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Redmi Note 15. Pięć nowych smartfonów Xiaomi już w Polsce

Standardy, których zazdrości Apple

Redmi Note 15 Pro+ 5G może się pochwalić certyfikatem IP68, a także IP69K (nie w Polsce). Oznacza to pełną pyłoszczelność i odporność na gorącą wodę pod wysokim ciśnieniem. Teoretycznie bije pod tym względem iPhone'a 17 czy Pixela 10. Producent deklaruje, że telefon przetrwa zanurzenie na głębokości dwóch metrów przez całą dobę.

W środku też nie ma biedy. Znajdziemy tam procesor Snapdragon 7s Gen 4 oraz baterię 6500 mAh. Całość dopełnia szybkie ładowanie 100 W i aparat 200 Mpix. Wygląda na to, że Xiaomi stworzyło idealny sprzęt dla kogoś, kto szuka solidnej maszyny do pracy w trudnych warunkach. Nie trzeba już kupować topornych, gumowych smartfonów, aby cieszyć się dużą wytrzymałością.

Redmi Note 15 Pro+ 5G w Media Expert
Redmi Note 15 Pro+ 5G w x-kom
Redmi Note 15 Pro+ 5G w RTV Euro AGD
Image
telepolis
JerryRigEverything xiaomi Nowy smartfon Redmi Redmi Note 15 Pro+ 5G Redmi Note 15 Pro+ 5G test wytrzymałości Redmi Note 15 Pro+ 5G teardown
Zródła zdjęć: JerryRigEverything / YouTube
Źródła tekstu: JerryRigEverything / YouTube, Android Authority