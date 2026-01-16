Ten serial to coś więcej niż hit. Gwiazda wypowiada mocne słowa

Matka Smoków ma już dość

Emilia Clarke, zdobyła największy rozgłos za sprawą roli Daenerys Targaryen, zwanej Matką Smoków, w serialu "Gra o tron". W niedawnym wywiadzie, jakiego udzieliła dla "The New York Times'a" aktorka powiedziała wyraźnie, że wolałaby już nigdy więcej nie być widziana w pobliżu tego fikcyjnego stworzenia.

Jest bardzo mało prawdopodobne, że kiedykolwiek jeszcze zobaczycie mnie na smoku, albo w jednej klatce ze smokiem. zapewniła Emilia Clarke w udzielonym wywiadzie.

Aktorka raczej wie, co mówi. Trzeba przyznać, że słynny serial HBO pochłonął prawie dekadę życia Clarke i był emitowany przez osiem sezonów od 2011 do 2019 roku. Rola Matki Smoków przyniosła aktorce sławę i uznanie - samych nominacji do nagród Emmy otrzymała aż cztery.

Filmowa Daenerys wielokrotnie podkreślała, że na początku była zirytowana zakończeniem "Gry o tron" i faktem, że grana przez nią bohaterka nagle stała się jednym z czarnych charakterów. Ale, jako że minęło już sporo czasu, to ostatecznie się z tym pogodziła. Teraz chce "wystrzelić z armaty" na nowo.