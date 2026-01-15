YouTube dokręca śrubę. Rodzice dostali nową broń na Shorts

Koniec z niekończącym się przewijaniem

Najważniejszą nowością jest kontrola nad YouTube Shorts. Rodzice mogą teraz ustawić limit czasu na oglądanie krótkich filmów. Co więcej, YouTube pozwala ustawić ten licznik na zero. To unikalne rozwiązanie na rynku. Dzięki niemu można całkowicie zablokować dostęp do Shorts, gdy dziecko powinno skupić się na nauce.

Platforma uprościła też proces zakładania kont. Teraz przełączanie się między profilami rodzinnymi w aplikacji mobilnej jest znacznie szybsze. Rodzice mogą łatwiej dopasować ustawienia treści do wieku swoich pociech.

Badania Ipsos pokazują, że takie narzędzia naprawdę działają. Aż 77% rodziców w Unii Europejskiej, korzystających z kont nadzorowanych uważa, że treści na YouTube są odpowiednie dla ich dzieci.

Wierzymy w ochronę dzieci w świecie cyfrowym, a nie przed światem cyfrowym. Dlatego oferowanie skutecznych, wbudowanych narzędzi jest tak istotne – rodzice odgrywają przecież kluczową rolę w ustalaniu zasad korzystania z Internetu w swoich rodzinach. dr Garth Graham, Global Head of YouTube Health

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to kwestia o znaczeniu globalnym, a w dobie cyfrowej treści, na które nastolatki trafiają w sieci, mogą mieć na nie zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ. Zasady jakości treści YouTube dają twórcom praktyczne, oparte na badaniach wskazówki, jak tworzyć filmy bezpieczne emocjonalnie i wspierające rozwój młodych ludzi. UCL z radością uczestniczyło w tym programie, aby pomóc twórcom zrozumieć ich odpowiedzialność za dobrostan nastolatków. prof. Peter Fonagy, dyrektor Wydziału Psychologii i Nauk o Języku na University College London

Naukowcy pomogą wybrać filmy

YouTube stawia również na wyższą jakość materiałów dla nastolatków. Algorytmy będą teraz częściej promować filmy, które rozwijają pasje i uczą nowych rzeczy. Platforma opracowała te standardy we współpracy z ekspertami z UCL oraz UCLA. Nowe zasady mają chronić młodych ludzi przed negatywnym wpływem mediów społecznościowych.

Twórcy treści dostali specjalny poradnik. YouTube zachęca ich do budowania pozytywnych wzorców i dbania o emocje widzów. Filmy mają inspirować do kreatywnych hobby i uczyć umiejętności życiowych. To część większego planu, który ma uczynić internet bezpieczniejszym miejscem dla każdego nastolatka.

Cieszymy się z partnerstwa z YouTube przy tworzeniu Poradnika dla twórców. Wyposaża on autorów treści w wiedzę niezbędną do bezpiecznego i świadomego działania w sieci. Dzięki niemu twórcy mogą nie tylko sami lepiej korzystać z cyfrowego świata, ale też wspierać innych. Ta inicjatywa odzwierciedla nasze wspólne zaangażowanie w budowanie bezpieczniejszego środowiska cyfrowego dla wszystkich. Rebecca Smith, Global Head of Child Protection w Save the Children International