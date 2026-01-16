Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 aż 3100 zł taniej, ale musisz być szybki

Zamiast tego producent postawił tu na układ Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100. Jest to 12-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka w architekturze ARM, która swoim potencjałem wreszcie zbliżyła się do procesorów z serii Apple M. Co więcej, wspiera go 32 GB RAM LPDDR5x o taktowaniu 8448 MHz, a na dane użytkownika przeznaczono 1 TB miejsca. Wszystko to za jedyne 4999 zł, co w porównaniu do MacBooka Air M4 wypada niezwykle wręcz dobrze pod względem ceny.

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6

Oczywiście procesor, dysk i RAM to nie wszystko. I tak dostajemy tu 14-calowy, matowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i jasności 400 nitów. Systemem jest natomiast Windows 11 Professional. Producent deklaruje długi czas pracy urządzenia do nawet kilkunastu godzin, a wszystko to przy wadze jedynie 1,2 kg.