Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 aż 3100 zł taniej, ale musisz być szybki
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 jest jednym z najbardziej nietypowych laptopów z Windowsem na rynku. A to dlatego, że nie znajdziemy tu procesora ze stajni Intela, ani AMD.
Zamiast tego producent postawił tu na układ Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100. Jest to 12-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka w architekturze ARM, która swoim potencjałem wreszcie zbliżyła się do procesorów z serii Apple M. Co więcej, wspiera go 32 GB RAM LPDDR5x o taktowaniu 8448 MHz, a na dane użytkownika przeznaczono 1 TB miejsca. Wszystko to za jedyne 4999 zł, co w porównaniu do MacBooka Air M4 wypada niezwykle wręcz dobrze pod względem ceny.
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6
Oczywiście procesor, dysk i RAM to nie wszystko. I tak dostajemy tu 14-calowy, matowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i jasności 400 nitów. Systemem jest natomiast Windows 11 Professional. Producent deklaruje długi czas pracy urządzenia do nawet kilkunastu godzin, a wszystko to przy wadze jedynie 1,2 kg.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.