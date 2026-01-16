Sprzęt

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 aż 3100 zł taniej, ale musisz być szybki

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 jest jednym z najbardziej nietypowych laptopów z Windowsem na rynku. A to dlatego, że nie znajdziemy tu procesora ze stajni Intela, ani AMD.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:27
0
Telepolis.pl
Zamiast tego producent postawił tu na układ Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100. Jest to 12-rdzeniowa i 12-wątkowa jednostka w architekturze ARM, która swoim potencjałem wreszcie zbliżyła się do procesorów z serii Apple M. Co więcej, wspiera go 32 GB RAM LPDDR5x o taktowaniu 8448 MHz, a na dane użytkownika przeznaczono 1 TB miejsca. Wszystko to za jedyne 4999 zł, co w porównaniu do MacBooka Air M4 wypada niezwykle wręcz dobrze pod względem ceny.

Oczywiście procesor, dysk i RAM to nie wszystko. I tak dostajemy tu 14-calowy, matowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i jasności 400 nitów. Systemem jest natomiast Windows 11 Professional. Producent deklaruje długi czas pracy urządzenia do nawet kilkunastu godzin, a wszystko to przy wadze jedynie 1,2 kg. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

lenovo laptopy Lenovo ThinkPad T14s Gen 6
Zródła zdjęć: Lenovo