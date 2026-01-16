To najlepszy mały tablet na rynku, a kupisz w świetnej cenie

iPad mini 7 to naprawdę potężna bestia, która po ostatniej aktualizacji zyskała na funkcjonalności dzięki obsłudze okienek. Dodatkowo wbudowany słownik sprawia, że pisanie na tym tablecie jest znacznie przyjemniejsze, niż na 8-calowych tabletach z Androidem, co wiem z własnego doświadczenia. Natomiast dostęp do zaawansowanych narzędzi sprawia, że może to być świetny wybór nie tylko do rozrywki, ale i pracy podczas podróży, nawet jeśli nie mamy dość miejsca, aby wyjąć laptop. Dziś natomiast możecie go kupić za 2295 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPad mini 7

Mowa tu oczywiście o podstawowej wersji, czyli Wi-Fi i 128 GB pamięci wbudowanej. Zacznijmy jednak od ekranu. Jest to 8,3-calowy panel 3:2 o rozdzielczości 1488 × 2266 pikseli. Jego sercem jest natomiast układ Apple A17 Pro, chociaż mówimy o lekko okrojonej wersji procesora z iPhone 15 Pro. I podobnie jak w nim, mamy tu 8 GB RAM. Krótko mówiąc, to jeden z najpotężniejszych małych tabletów na rynku. Jego bateria szacowana na 5078 mAh pozwala natomiast na zaskakująco długi czas pracy urządzenia. A wszystko to za jedyne 2295 zł.