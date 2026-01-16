Subskrypcje to pułapka? 8 na 10 Polaków ma ten problem

Streaming rządzi naszymi portfelami

Z najnowszego raportu Revolut Money Report płyną ciekawe wnioski. Tylko 18% Polaków twierdzi, że nie posiada żadnej subskrypcji. Reszta z nas chętnie płaci za Netflixa, Spotify czy Disney+. Najwięcej osób korzysta z jednej lub dwóch usług. Są jednak rekordziści, którzy opłacają ich ponad dziesięć jednocześnie.

Koszty takich usług potrafią mocno uderzyć po kieszeni. Prawie 30% badanych wydaje na streaming od 80 do 200 zł miesięcznie. Co gorsza, aż 17% osób w ogóle nie sprawdza, za co właściwie płaci. To prosta droga do marnowania pieniędzy na zapomniane dostępy.

Pułapki, na które musisz uważać

Eksperci ostrzegają przed nieuczciwymi praktykami firm. Największym problemem jest automatyczne przedłużanie umów. Często dzieje się to bez wyraźnej wiedzy użytkownika. Zapisanie się do usługi jest bajecznie proste. Problemy zaczynają się wtedy, gdy chcemy z niej zrezygnować.

Przycisk "anuluj subskrypcję" bywa głęboko ukryty w ustawieniach. Czasem aplikacje wprowadzają nas w błąd. Usunięcie konta w serwisie wcale nie musi oznaczać końca naliczania opłat. Podobnie działa odpięcie karty płatniczej. Umowa nadal trwa, a dług wobec firmy może rosnąć.

UOKiK pilnuje gigantów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie próżnuje. Zakwestionowano na przykład praktyki Netflixa dotyczące podwyżek cen. Platforma informowała o zmianach mailowo i stawiała klientów przed faktem dokonanym. Zdaniem urzędu to naruszenie prawa. Każda zmiana ceny wymaga aktywnej zgody użytkownika.

Pod lupą znalazł się też T-Mobile. Operator musiał zmienić zasady jednej z usług. Klienci byli obciążani opłatami za subskrypcje, na które nie wyrazili zgody. Jak podkreśla Prezes UOKiK, płacenie za usługę musi być świadomą decyzją, a nie wynikiem technicznego triku.

Polacy zaczynają oszczędzać

Mimo wygody, coraz częściej rezygnujemy z abonamentów. W 2025 roku zrobiło to blisko 40% gospodarstw domowych. Głównym powodem jest szukanie oszczędności. Często brakuje nam też ciekawych treści, za które warto by było płacić co miesiąc.