PKO BP może wstrzymać twój przelew. Wtedy musisz pokazać twarz
PKO Bank Polski wprowadza nową metodę dodatkowego potwierdzania przelewów w aplikacji IKO – za pomocą selfie. Rozwiązanie zwiększa poziom bezpieczeństwa transakcji i jest stosowane w uzasadnionych sytuacjach.
Pracujemy nad tym, aby zwiększać bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w sieci i wprowadzamy nowoczesne i wygodne metody w walce z cyberoszustami. Jeżeli przelew, który zlecasz w aplikacji IKO, będzie wymagać dodatkowego potwierdzenia, możemy poprosić Cię np. o zrobienie zdjęcia dowodu i twarzy, czyli weryfikację za pomocą selfie
Potwierdzanie przelewów za pomocą selfie to prosty proces. Polega na wykonaniu zdjęcia zgodnie z instrukcją wyświetlaną w aplikacji. Po poprawnym potwierdzeniu przelew zostaje zrealizowany, a w przypadku braku autoryzacji w wyznaczonym czasie, anulowany
Jak to dokładnie działa?
- W określonej sytuacji bank wyświetli w aplikacji IKO komunikat o tym, że potrzebuje dodatkowego potwierdzenia przelewu i poda, do kiedy klient musi to zrobić
- W drugim kroku klient wybiera, w jaki sposób chce potwierdzić przelew, np. poprzez selfie, a następnie postępuje zgodnie z informacjami na ekranie.
- Po poprawnym potwierdzeniu bank przekaże przelew do realizacji. Jeśli jednak klient nie potwierdzi przelewu w określonym czasie, bank anuluje go.
Bank nie wyjaśnia, w jakiej sytuacji może domagać się potwierdzenia za pomocą selfie, ogólnie wskazując na bezpieczeństwo pieniędzy klientów.
Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy czasem może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego, gdy zajdzie taka potrzeba, możemy poprosić Cię o dodatkowe potwierdzenie Twojego przelewu