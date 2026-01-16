Bezpieczeństwo

PKO BP może wstrzymać twój przelew. Wtedy musisz pokazać twarz

PKO Bank Polski wprowadza nową metodę dodatkowego potwierdzania przelewów w aplikacji IKO – za pomocą selfie. Rozwiązanie zwiększa poziom bezpieczeństwa transakcji i jest stosowane w uzasadnionych sytuacjach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:58
Pracujemy nad tym, aby zwiększać bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w sieci i wprowadzamy nowoczesne i wygodne metody w walce z cyberoszustami. Jeżeli przelew, który zlecasz w aplikacji IKO, będzie wymagać dodatkowego potwierdzenia, możemy poprosić Cię np. o zrobienie zdjęcia dowodu i twarzy, czyli weryfikację za pomocą selfie

– wyjaśnia PKO BP.

Potwierdzanie przelewów za pomocą selfie to prosty proces. Polega na wykonaniu zdjęcia zgodnie z instrukcją wyświetlaną w aplikacji. Po poprawnym potwierdzeniu przelew zostaje zrealizowany, a w przypadku braku autoryzacji w wyznaczonym czasie, anulowany

Jak to dokładnie działa?

  • W określonej sytuacji bank wyświetli w aplikacji IKO komunikat o tym, że potrzebuje dodatkowego potwierdzenia przelewu i poda, do kiedy klient musi to zrobić
  • W drugim kroku klient wybiera, w jaki sposób chce potwierdzić przelew, np. poprzez selfie, a następnie postępuje zgodnie z informacjami na ekranie.
  • Po poprawnym potwierdzeniu bank przekaże przelew do realizacji. Jeśli jednak klient nie potwierdzi przelewu w określonym czasie, bank anuluje go.

Bank nie wyjaśnia, w jakiej sytuacji może domagać się potwierdzenia za pomocą selfie, ogólnie wskazując na bezpieczeństwo pieniędzy klientów.

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy czasem może wymagać dodatkowych zabezpieczeń. Dlatego, gdy zajdzie taka potrzeba, możemy poprosić Cię o dodatkowe potwierdzenie Twojego przelewu

– tłumaczy PKO BP.
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP selfie Potwierdzanie przelewów potwierdzenie selfie
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP