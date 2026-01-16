PKO BP może wstrzymać twój przelew. Wtedy musisz pokazać twarz

Pracujemy nad tym, aby zwiększać bezpieczeństwo Twoich pieniędzy w sieci i wprowadzamy nowoczesne i wygodne metody w walce z cyberoszustami. Jeżeli przelew, który zlecasz w aplikacji IKO, będzie wymagać dodatkowego potwierdzenia, możemy poprosić Cię np. o zrobienie zdjęcia dowodu i twarzy, czyli weryfikację za pomocą selfie

– wyjaśnia PKO BP.