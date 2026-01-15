Ten producent rozumie smartfony. Przekonaj się, co zyskujesz dzięki OPPO Reno15 Pro

Są smartfony projektowane tylko po to, by imponować. Mają ultracienkie obudowy, składane wyświetlacze, potężne procesory i aparaty niemal żywcem wyrwane z profesjonalnych lustrzanek. No i trzeba im oddać – taki sprzęt faktycznie potrafi zrobić wrażenie.

Ale żeby korzystać z niego na co dzień? Tu już bywa różnie. Wszystko dlatego, że tego typu imponujące możliwości często są okupione olbrzymimi kompromisami. Kiepska bateria, wielkie wybrzuszenia na obudowie – sami wiecie, jak to wygląda. Zamiast tego znacznie lepszymi telefonami do korzystania na co dzień są sprzęty takie jak OPPO Reno15 Pro.

OPPO Reno15 Pro – stylowy i praktyczny

Jak łatwo się domyślić z samej nazwy, OPPO Reno15 Pro to przedstawiciel nowej rodziny urządzeń OPPO Reno15. Idea stojąca za całą serią jest prosta: bierzemy stylową obudowę, funkcje, z których użytkownicy faktycznie korzystają i łączymy je w kilka różnych konfiguracji, tak by niezależnie od budżetu każdy użytkownik mógł znaleźć sprzęt w sam raz dla siebie.

OPPO Reno15 Pro to najwyższy model w nowej linii, w którym znajdziemy wszystko to, co ma ona do zaoferowania najlepszego – świetny design, doskonały aparat i rozwiązania, których nie powstydziłyby się urządzenia z segmentu premium.

Jego oficjalna cena to 3299 zł, jednak kupując telefon między 15 stycznia a 15 lutego 2026, możecie się załapać na specjalną ofertę, w ramach której wraz z telefonem dostajecie 500 zł cashbacku. To oznacza, że za telefon realnie zapłacicie 2799 zł. I wiecie co? W tej cenie dostajecie naprawdę porządny telefon.

Fotograficzne marzenie

Jak wspomniałem, OPPO Reno15 Pro to telefon nie do bajerowania, a do używania. To oznacza, że producent skupił się na elementach, które faktycznie przydają się w codziennym życiu. Jednym z nich jest aparat.

OPPO Reno15 Pro nie próbuje udawać lustrzanki, tak jak robią to niektóre flagowce. Oferuje natomiast uniwersalny zestaw aparatów, które sprawdzą się w każdej sytuacji. Z tyłu dostrzec możemy trzy „oczka”, z których każde sprawdzi się w nieco innej sytuacji.

Główny aparat wyposażono w duży moduł o rozdzielczości 200 Mpix. Doskonale nadaje się do… w zasadzie to do wszystkiego. Rodzinne fotki, zdjęcia z imprez, malownicze pejzaże, miliony fotografii kota czy licznika prądu – co wymyślicie, ten aparat to zrobi. Za sprawą dużej matrycy i optycznej stabilizacji obrazu (OIS) poradzi sobie nawet w trudnym oświetleniu.

Aparat tele z peryskopowym obiektywem ma rozdzielczość 50 Mpix i oferuje przybliżenie rzędu 3,5x. Co można z nim zrobić? Ano chociażby przepiękne portrety bliskich, które będą wyglądały jak z profesjonalnego aparatu. I nie, to nie jest wyolbrzymienie – mamy tutaj do czynienia z klasyczną ogniskową dla portretów (odpowiednik ok. 85 mm dla pełnej klatki), więc przy odrobinie wprawy bez trudu można uzyskać efekt niemalże jak ze studia.

Dostajemy też nie jeden, ale dwa aparaty ultraszerokokątne o rozdzielczości 50 Mpix. Jeden z nich umieszczono z tyłu i doskonale nadaje się do fotografowania efektownych pejzaży czy dynamicznych zdjęć w stylu street photo. Drugi mamy z przodu i pozwala złapać fenomenalne selfie, na których zmieści się nie tylko nasza twarz, ale też cała nasza paczka, z którą akurat udało się spotkać.

Także tutejsze aparaty to nie bajer – to świetny sposób, by zawsze mieć przy sobie dokładnie taki aparat, jakiego w danej chwili potrzebujemy. A na zdjęciach ich możliwości się nie kończą, bo OPPO Reno15 Pro nagrywa także świetne wideo 4K. Ba, dzięki temu, że przednia kamerka ma autofokus, to wręcz idealny sprzęt do tworzenia contentu na media społecznościowe.

Niezawodność – drugie imię

Ale aparat to tylko jeden z wielu elementów układanki. Ten nacisk na funkcjonalność widać tutaj na niemal każdym kroku.

W końcu co jest jedną z najważniejszych rzeczy, których ludzie szukają w smartfonach? Mocna bateria. No i dokładnie taką tutaj dostają – zastosowane ogniwo ma pojemność 6200 mAh, czyli jest sporo większe niż typowe 5000 mAh, do którego jesteśmy w tym segmencie przyzwyczajeni. No a sama pojemność to nie wszystko, bo dostajemy też szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 80 W. To oznacza, że ładujemy telefon do ok. 60 procent w pół godziny i mamy energii, która powinna nam spokojnie wystarczyć na cały dzień pracy.

Chcecie telefonu, który doskonale znosi trudy codziennego używania? No to OPPO Reno15 Pro sprawdzi się doskonale, chociażby za sprawą pyło- i wodoodporności na poziomie IP69. To smartfon, który nie popsuje się, kiedy przypadkiem wylejemy na niego szklankę wody albo złapie nas ulewa. Ba, nawet na basen możemy go ze sobą zabrać i choć samego pływania ze smartfonem nie polecam, to w razie wypadku przynajmniej możemy być spokojni, że wystarczy chwila na słońcu i sprzęt znowu będzie się nadawał do używania.

A co z oprogramowaniem? W tej roli dostajemy ColorOS 16, czyli autorską wariację na temat Androida 16. System estetyczny, funkcjonalny i wyposażony w kilka fajnych trików. Moim ulubionym jest funkcja Apple Connect, dzięki której można w prosty sposób łączyć się i przesyłać pliki między urządzeniami OPPO i sprzętem spod szyldu nadgryzionego jabłka. Jeśli zdarza się Wam jednocześnie korzystać z Androida i ekosystemu Apple, to chyba nie muszę Wam tłumaczyć, jakim gamechangerem potrafi być takie rozwiązanie.

Najważniejsze jest jednak to, że decydując się na OPPO Reno15 Pro możecie liczyć nawet na sześć lat ciągłego wsparcia. W tym czasie czeka na Was pięć dużych aktualizacji systemu. Dzięki temu z telefonu faktycznie możecie korzystać, a nie po dwóch latach myśleć o wymianie. Nie wiem, jak dla Was, ale moim zdaniem to całkiem uczciwy układ.

OPPO Reno15 Pro – telefon do używania

Tak jak wspomniałem, są telefony do bajerowania, i są telefony do używania. OPPO Reno15 Pro należy do tej drugiej kategorii. Oczywiście to nie oznacza, że nie robi wrażenia – wręcz przeciwnie, design inspirowany zorzą polarną to także jeden z jego atutów. Przede wszystkim jest to jednak telefon, który stawia na rozwiązania, które mają znaczenie dla użytkowników: świetny aparat, mocną baterię, niezawodne oprogramowanie itd. Jeśli szukacie sprzętu, który będzie „po prostu działał”, to trafiliście pod właściwy adres.

I to samo mógłbym w sumie napisać także o pozostałych modelach z rodziny OPPO Reno15. Niezależnie od tego, którego wybierzecie, dostajecie sprzęt projektowany z myślą o ludziach, a nie licytowaniu się cyferkami. Jeśli taka wizja Was przekonuje, to warto je sprawdzić.