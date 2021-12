Szansa na tańsze karty graficzne - Ethereum szykuje się na zmiany

Ethereum jest coraz bliżej przejścia na proof-of-stake. To szansa na obniżkę cen kart graficznych.

Twórcy Ethereum już jakiś czas temu zapowiadali przejście kryptowaluty na zupełnie nowy sposób wydobycia, określany mianem proof-of-stake (zamiast aktualnego proof-of-work). To oznacza, że ETH nie będzie już kopany za pomocą kart graficznych. Jesteśmy tego momentu coraz bliżej.

Ethereum przechodzi na proof-of-stake

W ramach przygotowania do zmiany konsensusu twórcy kryptowaluty uruchomili testową sieć Ethereum 2.0 Kintsug, która pozwala na eksperymentowanie przed rzeczywistym przejście na proof-of-stake. Co to oznacza dla graczy?

W dużym uproszczeniu, do tej pory Ethereum wydobywane było za pomocą kart graficznych i ich mocy obliczeniowej. To właśnie model proof-of-work, który obowiązywał do tej pory i będzie działał jeszcze przez kilka miesięcy.

W pierwszej połowie przyszłego roku Ethereum przejdzie na konsensus proof-of-stake, w którym GPU nie będą już potrzebne. Przełoży się to nie tylko na niższe zużycie energii, ale być może także na mniejsze zainteresowanie górników kartami graficznymi.

Ceny kart graficznych

Czy tak rzeczywiście będzie? Trudno wyrokować. Rynek kryptowalut jest bardzo nieprzewidywalny. Na pewno górnicy znajdą sobie inną, najpopularniejszą kryptowalutę, którą da się wydobywać za pomocą kart graficznych. Wiele zależy od jej wyceny w dłuższej perspektywie. Jeśli ceny będą rosły, to karty graficzne nadal będą towarem deficytowym.

