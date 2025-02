Ten producent sięga po moc grafenu. Ma być wydajnie i przystępnie

W sklepach obecnie można znaleźć już sporo SSD z interfejsem PCIe 5.0, jednak nie cieszą się one przesadną popularnością. Nie dość, że wymagają nowszej płyty głównej oraz procesora, są znacznie droższe, to na dodatek wyjątkowo gorące. Wiele osób sięga więc wciąż po starsze rozwiązania, z czego świetnie zdaje sobie sprawę tajwańska firma Transcend .

Na start planowane są pojemności 1 i 2 TB

Transcend MTE255S to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 1.4. Mamy tutaj do czynienia z pamięciami 3D TLC NAND oraz konstrukcją DRAM-less. Producent nie zdradził szczegółów na temat zastosowanego kontrolera, ale chwali się za to użyciem kompaktowego, grafenowego radiatora.