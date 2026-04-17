Chińczycy pokazali kolejne w pełni autorskie SSD. Jest nieźle

Producenci pamięci NAND i DRAM w Państwie Środka radzą sobie coraz lepiej. Zarówno pod względem ilości, jak i jakości dostarczanych chipów.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17 KWI 2026
Chiny z całych sił próbują uniezależnić się od zachodnich technologi. I chociaż patrząc na procesory, karty graficzne czy akceleratory sztucznej inteligencji wciąż mówimy o wieloletnich zaległościach, tak co innego w przypadku nośników danych. Świetnie to udowadnia najnowszy konsumencki model marki Zhitai, należącej do firmy YMTC.

Do 4 TB pojemności i do 12 GB/s wydajności

Zhitai TiPlus 9100 to SSD w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 x4 i protokołu NVMe 2.0. Postawiono tutaj na autorskie kości 3D TLC NAND, a dokładniej Xtacking 4.0. Zastosowany kontroler nie został zdradzony, ale jest to konstrukcja bez pamięci podręcznej DRAM.

Do wyboru będą trzy pojemności - 1, 2 i 4 TB. Ich deklarowana wydajność jest zbliżona - dostajemy do 12 000 MB/s dla odczytu i do 10 700 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 850 000 IOPS dla zapisu i odczytu losowego. Nie są to więc topowe parametry, ale mowa o solidnych osiągach.

Sugerowane ceny ustalono kolejno na 1459, 2559 i 4999 renminbi, czyli około 759, 1345 oraz 2629 złotych. Uzupełnia to 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych. Nie jest tanio, a na dodatek brak deklaracji o debiucie w Europie. Mimo wszystko udowadnia to coraz lepszą pozycję Chin na rynku nowych technologii.

Źródła zdjęć: YMTC, Zhitai
Źródła tekstu: IT Home, Oprac. własne