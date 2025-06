Duży, tani, wydajny i ze świetnym ekranem. Redmi Pad Pro to prawdziwy kozak

I nie jest to z mojej strony czcze gadanie, bo sam prywatnie mam 2 tablety w ciągłym użytku i dwa kolejne na dnie szuflady. I gdyby nie to, że wszelkie moje potrzeby sprzętowe są już spełnione, to już bym sięgał po portfel, ponieważ Redmi Pad Pro jest dziś do kupienia za jedyne 799 zł.