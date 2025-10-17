Dreame zaskoczy sprzętem. Przygotujcie się na 15 nowych linii produktów

Dreame ma już mocną pozycję na rynku robotów sprzątających i odkurzaczy czy urządzeń z segmentu beauty, teraz jednak producent chce wejść w nowe obszary i ogłasza plan ekspansji na rynku urządzeń smart home. Firma zapowiada wprowadzenie ponad 15 nowych linii produktowych, w tym klimatyzatorów z robotycznym ramieniem, lodówek wspieranych przez AI oraz robotów do pielęgnacji ogrodów. Wszystkie urządzenia będą zintegrowane z jedną aplikacją, tworząc spójny ekosystem.

Strategia Dreame zakłada stworzenie kompleksowego ekosystemu, w którym inteligentne urządzenia współpracują ze sobą – od salonu, przez kuchnię, po ogród. Robot sprzątający, oczyszczacz powietrza, inteligentna lodówka, robot do mycia okien czy automatyczna kosiarka – wszystkie te produkty mają „żyć” w symbiozie, zarządzane z poziomu smartfona.

Dreame słucha użytkowników

Dreame przekonuje, że ma swój sposób na sukces. Projektując nowe urządzenia, firma skupia się na rozwiązywaniu konkretnych problemów i upraszczaniu codziennego życia użytkowników. Marka umożliwia klientom głosowanie na najlepsze pomysły. Według danych firmy, aż 90% funkcji nowych urządzeń powstaje właśnie w wyniku takiego dialogu.

Jako przykład Dreame podaje nową serię lodówek. Podczas gdy większość producentów chwali się dużymi ekranami i niezliczonymi trybami, Dreame postawiło na rozwiązanie podstawowego problemu: jak lepiej utrzymać świeżość i ograniczyć marnowanie żywności. Rezultatem są lodówki z chłodzeniem AI, które redukują straty wody i składników odżywczych, bez zbędnych gadżetów.

Dreame chwali się też praktycznym podejściem. Zamiast projektować każdy produkt od zera, firma adaptuje sprawdzone rozwiązania do nowych kategorii. Najlepszym przykładem jest silnik cyfrowy, który osiąga prędkość 200 tys. obr./min. Ten sam motor napędza odkurzacze, suszarki do włosów, urządzenia kuchenne i systemy chłodzenia. Podobnie jest z robotycznym ramieniem, znanym z robotów sprzątających, które znajduje teraz zastosowanie w klimatyzatorach, pralkach czy urządzeniach kuchennych.