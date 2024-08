Apple przegiął. Nawet Amerykanów nie stać

Apple dramatycznie traci udziały w rynku komputerów USA. Czy to już czas na zmiany w polityce cenowej? Windows odbiera wszystko, co stracił Apple.

Windows znów ma się dobrze w USA

Jeszcze pod koniec listopada 2023 roku Windows miał zaledwie 52% udziału w rynku USA, o 3 p.proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jabłkowe eldorado jednak skończyło się, w lipcu tego roku Windows miał już 60% rynku, podczas gdy udział MacOS spadł znacząco z 31,75% do zaledwie 23,33%. Przekłada się to na 27% spadek sprzedaży komputerów z logo Apple'a.

Skąd aż taki spadek sprzedaży w USA? Przyczyny nie są dalekie od powodów, które skreślają produkty Apple'a u Polaków.

W czasach wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia, komputery Mac i ich systemy operacyjne, które są relatywnie droższe, tracą na popularności. Co więcej, elastyczność Microsoft Windows w pracy z innym sprzętem sprawia, że system pozostaje istotny nawet na obecnie rozdrobnionym rynku

- tłumaczy Edith Reads, ekspertka finansowa Stocklytics

Chodzi więc o ceny, ale też o kwestie kompatybilności. Apple za wszelką cenę usiłuje zamknąć swoich klientów w złotej klatce i zmusić do wyboru nie tylko komputerów, ale i ekosystemowych sprzętów i usług. Już samo podłączenie telefonu z Androidem do komputerów Mac jest niemożliwe bez dodatkowego oprogramowania i nadania specjalnych, deweloperskich uprawnień w telefonie. A to tylko wierzchołek jabłkowej góry lodowej.

Producenci komputerów stacjonarnych, tacy jak Dell i Lenovo, kontrolują po 18% rynku, natomiast HP posiada 14%. Te trzy firmy mają łącznie 50% udziału w rynku, pozostawiając Apple z zaledwie 18%.

Źródło zdjęć: Dontree_M / Shutterstock

Źródło tekstu: Stocklytics, oprac. wł