MacBook Air z układem M3 grzeje się jak piekarnik

Nowy MacBook Air z układem M3 ma poważny problem z temperaturami. Laptop grzeje się jak piekarnik.

W tym tygodniu Apple wprowadził nową wersję MacBooka Air z układem M3. Tradycyjnie te modele laptopów nie korzystają z chłodzenia aktywnego. Firma z Cupertino stawia w nich na ciszę i chłodzenie pasywne. W przypadku najnowszego układu jest to powodem sporych problemów.

MacBook Air M3 jak piekarnik

Okazuje się, że układ Apple M3 w nowym MacBooku Air potrafi pod obciążeniem rozgrzać się nawet do 114 stopni Celsjusza na najgorętszym rdzeniu. W tym celu wystarczyło uruchomić dwa benchmarki: 3DMark Wild Life Extreme oraz Cinebench 2024. Średnia temperatura dla CPU wynosiła 107 stopni, a dla GPU 103 stopnie. W tym samym czasie najgorętszy punkt na obudowie osiągał 46 stopni Celsjusza.

Tak wysokie temperatury są na dłuższą metę niebezpieczne dla układu. Dlatego dochodziło do thermal throttlingu, czyli obniżania taktowania, aby jednocześnie zbić temperaturę. Ta najczęściej stabilizowała się na poziomie około 100 stopni. To z kolei przekładało się na gorszą wydajność. W trakcie testów różnice w wynikach 3D Mark Wild Life Extreme wynosiły nawet 27 proc. między najgorszym i najlepszym rezultatem.

MacBooki Air nigdy nie należały do najwydajniejszych komputerów w portfolio Apple. To raczej maszyny do pracy biurowej, która aż tak bardzo nie obciąża układu M3. Jeśli chcecie wykonywać na komputerze wymagające zadania, to raczej nie obejdzie się bez zakupu MacBooka Pro, który już ma chłodzenie aktywne. Nie zmienia to faktu, że tak wysokie temperatury w modelu Air są bardzo niepokojące i w mojej ocenie niedopuszczalne.

