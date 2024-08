Nowy Mac Mini wyrwie z butów. Ujawniono ważny detal

Apple szykuje duże zmiany wraz z premierą nowych komputerów Mac Mini. Urządzenia otrzymają nowy procesor i gruntowny lifting.

Komputery Mac Mini to jedna z ciekawszych propozycji dla osób, które szukają małego i wydajnego komputera do pracy. Aktualna generacja urządzeń pracuje jednak pod kontrolą nieco leciwego już układu Apple M2, natomiast pod względem designu cała seria stoi w miejscu praktycznie od dekady. Wygląda jednak na to, że jedno i drugie już niebawem się zmieni.

Mac Mini będzie jeszcze mniejszy

Jak donosi Mark Gurman z redakcji serwisu Bloomberg, nową wersję Maka Mini zobaczymy jeszcze w 2024 roku. Urządzenie ma być dostępne w dwóch wersjach: podstawowej z układem Apple M4 i bardziej zaawansowanym wariancie z Apple M4 Pro.

Prawdziwa rewolucja ma jednak czekać nie parametry, a design urządzeń. Jeśli wierzyć przeciekom, nowy Mac Mini ma być znacznie mniejszy od poprzedników i swoimi gabarytami będzie przypominał przystawkę telewizyjną Apple TV. Szykuje się więc prawdziwe maleństwo o niezłej wydajności.



Źródło zdjęć: TELEPOLIS.PL (Arkadiusz Bała)

Źródło tekstu: Bloomberg, The Verge