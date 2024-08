Święto lasu. iPad Air doczeka się ważnej zmiany

Wiemy, kiedy zadebiutują iPady Air z wyświetlaczami OLED. Nie zobaczymy ich jeszcze przez kilkanaście miesięcy.

Apple bardzo ostrożnie podchodzi do tematu zmian w swoich tabletach. W końcu jeśli coś działa, to po co to zmieniać? W efekcie patrząc na specyfikację najnowszych iPadów można w nich znaleźć elementy, które niekoniecznie przystają do 2024 roku i segmentu, w który urządzenia spod znaku jabłka celują.

iPad Air z wyświetlaczem OLED w 2026 roku

Przykładem mogą być wyświetlacze iPadów Air. Kiedy większość konkurencji coraz śmielej sięga po ekrany OLED, gigant z Cupertino w dalszym ciągu montuje w swoich tabletach panele IPS. Wygląda jednak na to, że już wkrótce się to zmieni. Jak donosi koreański serwis The Elec, już w 2026 roku także iPady Air doczekają się swoich OLED-ów.

Dostawcą części do nowych tabletów ma być Samsung. Przesądzić miały możliwości produkcyjne koreańskiego giganta, który jest jednym z nielicznych producentów zdolnych sprostać zapotrzebowaniu Apple. Aktualnie firma dostarcza matryce OLED do iPhone'ów oraz iPadów Pro.



