Nie ma kart graficznych? To bzdura! Jest ich więcej niż rok temu

Jeśli wydawało Wam się, że kryzys na rynku chipów sprawił, że kart graficznych jest mało, to nie jest to prawdą. Tak naprawdę kupiliśmy ich więcej niż rok temu.

Mogłoby się wydawać, że na rynku brakuje kart graficznych i dlatego są one tak drogie. To była prawda, ale na początku tego roku. W tym momencie GPU jest dużo, ale nadal ich ceny rosną. Dowodzi tego najnowszy raport firmy analitycznej Jon Peddie Research na temat segmentu GPU w trzeci kwartale 2021 roku.

Kart graficznych jest więcej niż rok temu

Okazuje się, że w trzecim kwartale 2021 roku na sklepowe półki trafiło 101 mln egzemplarzy kart graficznych. Oznacza to wynik o 18,2 procent gorszy w porównaniu z drugim kwartałem tego roku oraz aż o 12 procent lepszy rok do roku. Biorąc pod uwagę, że w Q3 2020 roku ceny były jeszcze w miarę normalne i bez problemu dało się je kupić, to trudno mówić, że w tym momencie kart graficznych po prostu nie ma. Winne jest ogromne zainteresowanie tak ze strony graczy, jak i górników.

Przy okazji firma Jon Peddie Research przeanalizowała udziały poszczególnych producentów. Tradycyjnie króluje Intel z wynikiem na poziomie 68 procent, ale to z powodu układów zintegrowanych w procesorach Niebieskich. Na drugim miejscu plasuje się NVIDIA (20 proc.), a na trzecim AMD (18 proc.). Gdyby wziąć pod uwagę tylko karty dedykowane, to Zieloni mają ogromną przewagę z wynikiem aż 83 procent.

Covid nadal narusza równowagę delikatnego łańcucha dostaw, który w zbyt dużym stopniu opierał się na strategii „dokładnie na czas”. Nie spodziewamy się stabilizacji łańcucha dostaw do końca 2022 r. W międzyczasie pojawią się niespodzianki.

- czytamy w raporcie JPR.

Szkoda, że taka informacja to żadne pocieszenie dla graczy, który dzisiaj muszą już płacić dwa razy więcej, niż wynoszą rekomendowane ceny GPU. Z tego powodu złożenie sensownego komputera jest misją praktycznie niemożliwą.

Źródło zdjęć: Lech Okoń (LuiN)

Źródło tekstu: TechPowerUp