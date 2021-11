AMD pracuje nad tańszymi kartami graficznymi

AMD pracuje nad dwiema, budżetowymi kartami graficznymi. Według plotek wkrótce do sprzedaży trafią modele Radeon RX 6500 XT oraz RX 6400.

AMD przygotowuje dwie nowe karty graficzne, a tak przynajmniej twierdzi japoński leaker, znany na Twitterze pod pseudonimem Komachi_Ensaka. Według jego informacji Czerwoni wkrótce zaprezentują budżetowe modele Radeon RX 6500 XT oraz Radeon RX 6400. Oba modele mają bazować na układzie Navi 24.

Radeon RX 6500 XT i RX 6400

Z dotychczasowych informacji wynika, że układ AMD Navi 24 będzie wyposażony w zaledwie 16 jednostek obliczeniowych CU, 1024 rdzenie oraz 16 MB pamięci Infinity Cache. Karty z pewnością będą się od siebie czymś różnić, ale nie wiemy dokładnie czym (prawdopodobnie RX 6400 będzie miał 14 lub 12 CU). Niemal na pewno będą miały po 4 GB pamięci VRAM GDDR6 na 64-bitowej szynie. Z tego powodu nie będą to raczej modele skierowane do graczy, chociaż powinny przyzwoicie sobie radzić z niższymi ustawieniami graficznymi.

Powyższe informacje to jedynie plotki, które nie zostały w żaden sposób potwierdzone przez AMD. Jeśli karty rzeczywiście są szykowane, a jest na to spora szansa, to wciąż nie znamy daty ich premiery ani ceny.

