Pierwszy na świecie monitor dla graczy 4K z odświeżaniem 240 Hz

Chińska firma TCL CSOT pracuje nad nowym monitorem dla graczy. Będzie to prawdopodobnie pierwszy na świecie model 4K z odświeżaniem 240 Hz.

Firma TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) w trakcie konferencji DTC 2021 (Display Tech-Ecosystem Conference) zaprezentowała nowy, nietypowy monitor dla graczy. To prawdopodobnie pierwszy na świecie model, który jednocześnie może wyświetlać obraz w rozdzielczości 4K, a do tego odświeża go z częstotliwością 240 Hz.

TCL — monitor dla graczy 4K i 240 Hz

Monitory dla graczy z odświeżaniem 240 Hz nie ma już niczym nadzwyczajnym. To samo tyczy się modeli z rozdzielczością 4K. Jednak do tej pory tych dwóch cech nie udało się połączyć. Dlatego TCL może być pierwszym producentem, który będzie miał taki monitor w swojej ofercie. Pozostałe parametry to przekątna 32 cali oraz bardzo nietypowe zakrzywienie R800. Czas reakcji to z kolei 1 ms, ale zapewne między odcieniami szarości.

Na razie nie wiemy, kiedy monitor miałby trafić do sprzedaży. Możliwe jest, że pod szyldem TCL nigdy do tego nie dojdzie. Chociaż firma ma w swojej ofercie monitory dla graczy, to ma też modele OEM, które sprzedaje innym markom. Niewykluczone, że takim urządzeniem będzie właśnie ten wariant.

Zobacz: HP Omen 27c Gaming Monitor to nowy monitor dla graczy

Zobacz: Laptop gamingowy do 5000 zł – TOP 5 na listopad 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TCL

Źródło tekstu: VideoCardz