Lepiej nie patrz na ceny kart graficznych. Szkoda Twoich nerwów

Planowałeś zakup karty graficznej? Prawdopodobnie przeoczyłeś jedyny moment, gdy ceny były jeszcze akceptowalne. Teraz jest coraz gorzej.

Ceny kart graficznych przez krótką chwilę, na przełomie czerwca i lipca, były na akceptowalnym poziomie. Nadal nie spadły do kwot rekomendowanych, ale patrząc na wcześniejszą sytuację ceny w granicach 150-160 procent były traktowane niemal jak okazja. Niestety, dalszych obniżek się nie doczekaliśmy. Od października ceny cały czas rosną i jest coraz gorzej.

Ceny kart graficznych

Ceny kart graficznych od wielu miesięcy śledzi niemiecki serwis 3DCenter. Co prawda dotyczą one naszego zachodniego sąsiada, ale są tak naprawdę odzwierciedleniem sytuacji w całej Europie, również u nas.

Niestety, wnioski nie są najlepsze. Ceny ponownie wzrosły, przede wszystkim w przypadku najpopularniejszych modeli NVIDIA GeForce RTX 30, za które już w tym momencie trzeba zapłacić niemal 200 procent ich ceny. Trochę lepiej jest w przypadku Radeonów, których średnia cena to 190 procent MSRP, co oznacza spadek o 11 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim zestawieniem.

fot. 3DCenter

Sytuacja jest tym gorsza, że dostępność kart graficznych jest dużo lepsza niż na początku roku, gdy ceny były jeszcze wyższe. To pokazuje tylko, że starania producentów niewiele dają i tej dramatycznej sytuacji nie uda się szybko zażegnać. Zresztą chyba wszyscy już się pogodziliśmy z faktem, że najwcześniej karty graficzne kupimy w stosunkowo normalnych cenach w 2023 roku.

A jak to wygląda w Polsce? GeForce RTX 3070 to wydatek co najmniej 5000 zł, gdzie normalnie modele z tej serii powinny kosztować około 2500-3000 zł. Z kolei zakup RTX-a 3060 uszczupla stan konta o mniej więcej 4000-4500 zł. Jest bardzo źle...

