To idealny tablet na wakacje. Ma duży ekran, LTE, potężną baterię i kosztuje grosze

Wyjazdy wakacyjne raczej zachęcają do odłożenia elektroniki na bok. Jednak kiedy po całym dniu zwiedzania bolą już nas nogi, a komary budzą się do życia, to chętnie obejrzymy jakiś film. Tylko na czym? Laptop? Zbyt duży, nieporęczny i wymaga albo przygotowania filmu wcześniej, albo załatwienia sobie dostępu do sieci. I tu do gry wchodzą tablety, które oferują duże, ładne ekrany, porządne głośniki i bardzo często LTE. A tak jest przynajmniej w przypadku DOOGEE T20 Ultra 12, którego możecie kupić za jedyne 799 zł.