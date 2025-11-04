Te tablety mają ekran e-ink, na którym możesz oglądać filmy

Tablet z ekranem e-ink jest zwykle przedstawiany jako czytnik e-booków. Z prostej przyczyny: oglądanie filmów na nich to droga przez mękę. Nawet czytanie stron internetowych nie jest tu zbyt wygodne, ponieważ to zakłada przewijanie tekstu, a nie przewracanie stron. Tu jednak możemy mówić o pełnoprawnym tablecie, chociaż czarnobiałym. Coś, an czym można przeglądać wygodnie sieć, grać w gry inne, niż szachy, lub krzyżówki, a nawet oglądać filmy. A to dlatego, że najnowsze tablety Dasung Not-eReader 078 i Not-eReader 103 oferują ekrany e-ink o odświeżaniu na poziomie 50 Hz.

Dasung Not-eReader 078 i Not-eReader 103 z ekranem 50 Hz

Oczywiście warto się liczyć z tym, że wiąże się to ze smużeniem, oraz znacznie większym zużyciem energii, niż w przeciętnym panelu e-ink, który reaguje dopiero wtedy, kiedy przewracamy kartki. Miejmy nadzieję, że jest ona zmienna, bo inaczej mocno tracimy na energooszczędności urządzeń. Jeśli chodzi o specyfikacje urządzeń, to istnieje kilka jej wersji, zupełnie się od siebie różniących. Dlatego też nie widzę sensu, żeby powoływać się na wzajemnie przeczące sobie plotki.