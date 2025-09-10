Sprzęt

Czy Polska ma własne drony? Okazuje się, że tak

Działania wojsk NATO i polskiego myślistwa dowiodły, że jesteśmy w stanie odeprzeć niespodziewany atak za pomocą dronów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Czy Polska ma własne drony? Okazuje się, że tak

Rodzi się jednak inne pytanie: czy sami mamy drony bojowe na wyposażeniu? Jak najbardziej. W 2021 roku złożyliśmy zamówienie na 24 drony bojowe Bayraktar TB2, które kupiliśmy w Turcji. Ich ostatnia partia trafiła do nas w ubiegłym roku. Nie można także zapomnieć o dronie rozpoznawczym FlyEye, który jest produkowany na terenie Polski przez nasze rodzime przedsiębiorstwo Flytronic. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Wciąż czekamy na zamówienia

Zamówiliśmy także 10 000 dronów Warmate. Są to jednostki kamikaze, które mają do nas trafiać partiami po 1000 sztuk przez 10 lat. W tym roku powinna do nas dotrzeć pierwsza partia. I będzie ich znacznie więcej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dron DJI Mini 3 (DJI RC) Kamera z wideo 4K HDR, 38-minutowy czas lotu
Dron DJI Mini 3 (DJI RC) Kamera z wideo 4K HDR, 38-minutowy czas lotu
0 zł
2449 zł - najniższa cena
Kup teraz 2449 zł
Dron DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2), Dron 4K, Trzy baterie, RC2, Wideo w pionie
Dron DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2), Dron 4K, Trzy baterie, RC2, Wideo w pionie
0 zł
3249 zł - najniższa cena
Kup teraz 3249 zł
Dron DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC-N3) Nagrywanie 4K/120fps
Dron DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC-N3) Nagrywanie 4K/120fps
0 zł
6099 zł - najniższa cena
Kup teraz 6099 zł
Advertisement

 A to dlatego, że jeszcze na początku 2025 roku złożyliśmy duże zamówienie na Tajwanie. I chociaż nie są znane dokładne liczby, to wiadomo, że w tym okresie eksport dronów z tego kraju zanotował wzrost aż o 749% do poziomu 11,89 mln USD. Natomiast Polska odpowiada za aż 54% wzrostu, robiąc zakupy za 6,48 milionów dolarów. Dodatkowo w 2027 roku mają do nas trafić trzy zaawansowane drony MQ-9B SkyGuardian z USA.

Jak widać, mamy już pokaźny zapas dronów wojskowych i czekamy na kolejne. W tym wypadku czas działa na naszą korzyść.

Image
telepolis
drony bojowe Polskie drony bojowe
Zródła zdjęć: Spiffy Digital Creative