Apple królem smartfonów. Nadciąga jednak koniec dobrych cen

Apple nokautuje konkurencję

Apple nie dał szans rywalom w minionym roku. Firma zdobyła 20 procent globalnego rynku i zanotowała rekordowe wzrosty. iPhone 17 okazał się sprzedażowym hitem tuż po swojej premierze. Starsze modele, jak iPhone 16, wciąż świetnie radziły sobie w Azji.

Samsung musiał uznać wyższość giganta z Cupertino. Koreańczycy zajęli drugie miejsce z wynikiem 19%. Ich sprzedaż napędzały głównie flagowce z serii Galaxy S25 oraz tanie modele Galaxy A. Samsung czuje jednak na plecach oddech chińskiej konkurencji.

Młode marki rosną w siłę

Trzecie miejsce na podium obroniło Xiaomi. Firma stawia na coraz droższe urządzenia i świetnie radzi sobie w krajach rozwijających się. Prawdziwą sensacją są jednak wyniki mniejszych producentów.

Marka Nothing zanotowała wzrost na poziomie aż 31 procent. Firma Google ze swoimi Pixelami urosła o 25 procent. To pokazuje, że użytkownicy szukają świeżości i ciekawych alternatyw dla najpopularniejszych marek. Ciekawie wygląda też sytuacja Oppo, które łączy siły z Realme, by wzmocnić swoją pozycję.

Ceny smartfonów wystrzelą w górę

Dobre wieści kończą się jednak na roku 2025. Kolejne miesiące mogą przynieść bolesne podwyżki w sklepach. Winny jest brak komponentów, a konkretnie kości pamięci DRAM i NAND.