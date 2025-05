Smartfony w 1Q2025: Samsung dostarcza, Apple zarabia

Pomimo utrzymującej się niepewności związanej z potencjalnymi taryfami celnymi, rynek zachował dynamikę. Producenci (OEM) strategicznie gromadzili zapasy w kanałach dystrybucji, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki zmian w polityce handlowej.

Dynamika rynku i rosnąca rola AI

Komentując sytuację rynkową, starsza analityczka Shilpi Jain wskazała, że umiarkowany wzrost był napędzany strategicznymi zmianami w produkcji oraz rosnącą adopcją funkcji opartych na sztucznej inteligencji (AI). Co ciekawe, wzrost przychodów, oprócz firm Apple i Vivo, pochodził głównie od marek spoza ścisłej czołówki (TOP5), takich jak Google, Motorola czy Huawei. Świadczy to o ich rosnącej zdolności do oferowania produktów o wyższej wartości i udziale w postępującym trendzie premiumizacji rynku.

Apple błyszczy mimo niższego ASP, Samsung liderem dostaw

Jak zauważył dyrektor ds. badań Jeff Fieldhack, wyniki Apple'a w pierwszym kwartale 2025 były imponujące. Mimo iż średnia cena sprzedaży iPhone'a spadła o 9% rok do roku (osiągając 816 USD, czyli 3075 zł), przychody firmy pozostały nienaruszone. Co więcej, Apple zanotował najszybszy wzrost przychodów wśród pięciu największych producentów, co było efektem znaczącego, 12% wzrostu liczby dostarczonych urządzeń rok do roku.

Wprowadzenie na rynek modelu iPhone 16e (nasz test) w tym kwartale napędziło wolumen sprzedaży, wywierając jednocześnie presję na obniżenie średniej ceny. Okazało się to jednak strategicznie dobrym posunięciem dla wyników kwartalnych firmy, co potwierdza dominujący, 42% udział Apple'a w przychodach rynku. W dostawach gigant z Cupertino osiągnął 19% udziału, mocno zbliżając się do lidera.

Samsung utrzymał swoją dominującą pozycję pod względem liczby dostaw (20% udziału w rynku), jednak jego przychody odczuły negatywny wpływ spadku średniej ceny sprzedaży o 7% rok do roku (do 326 USD, czyli 1229 zł). Było to spowodowane rosnącym udziałem tańszych modeli w portfolio koreańskiej firmy.

Spośród pięciu największych producentów, jedynie Oppo zanotowało wzrost średniej ceny sprzedaży (do 259 USD, czyli 976 zł), co było wynikiem większego udziału modeli premium w ofercie. Firma Vivo zdołała zwiększyć swoje przychody dzięki dobrym wynikom na rynkach takich jak Indie. Xiaomi z kolei utrzymało stabilną pozycję pod względem udziałów rynkowych (14% w dostawach, 5% w przychodach).

Ostrożne prognozy na resztę roku