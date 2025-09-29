CMF Headphone Pro: nawet 100 godzin pracy, LDAC i ANC
Nothing oficjalnie zaprezentował dziś pierwsze słuchawki nauszne marki CMF – model CMF Headphone Pro. Urządzenie wyróżnia się dużymi możliwościami personalizacji, rozbudowanymi fizycznymi elementami sterującymi oraz adaptacyjną redukcją hałasu ANC.
Po wielu zapowiedziach CMF Headphone Pro ujrzały światło dzienne. Słuchawki mają wymienne nauszniki w różnych kolorach, które pozwalają użytkownikom dopasować wygląd do własnych preferencji. Producent wyposażył swoją nwość w kilka fizycznych elementów sterujących – m.in. suwak Energy Slider do regulacji basu i sopranów, obrotowy Roller do sterowania głośnością, odtwarzaniem i ANC, a także konfigurowalny przycisk pozwalający np. na obsługę ChatGPT czy przełączanie trybów ANC.
CMF Headphone Pro do sprzedaży trafią w trzech podstawowych kolorach – ciemnoszarym, jasnoszarym i jasnozielonym – z dodatkowymi. łatwymi do wymiany nausznikami w różnych kolorach, sprzedawanymi osobno. Słuchawki są odporne na bardzo lekkie zachlapania zgodnie z normą IPX2.
CMF Headphone Pro wyposażono w przetworniki dynamiczne 40 mm. Obsługiwane są kodeki SBC, AAC i LDAC. a certyfikat Hi-Res obejmuje zarówno tryb bezprzewodowy z przepływnością do 990 kbps, jak i przewodowy. Dzięki technologii Audiodo Personal Sound słuchawki dopasowują charakterystykę brzmienia do profilu słuchu użytkownika. Adaptacyjny ANC do 40 dB wykorzystuje system trzech mikrofonów hybrydowych z ENC, a dodatkowe tryby obejmują transparentność oraz adaptacyjne dostosowanie do otoczenia.
Akumulator o pojemności 720 mAh zapewnia do 100 godzin odtwarzania bez ANC i do 50 godzin z aktywną redukcją szumów w kodeku AAC. W przypadku korzystania z LDAC czas ten wynosi odpowiednio do 70 godzin i 38 godzin. Funkcja szybkiego ładowania przez USB-C pozwala na 5 godzin pracy po pięciominutowym ładowaniu.
Za łączność odpowiada Bluetooth 5.4 z obsługą Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair i trybem niskich opóźnień poniżej 120 ms, co ma szczególne znaczenie w grach i przy oglądaniu filmów. Słuchawki obsługują automatyczne wykrywanie noszenia oraz oferują tryb dźwięku przestrzennego z profilami Cinema i Concert. Wszystkimi funkcjami, w tym integracją z ChatGPT, można zarządzać z poziomu aplikacji Nothing X.
CMF Headphone Pro trafiły do sprzedaży w cenie 99 USD lub 99 EUR, polska cena została ustalona na 459 zł. Słuchawki są dostępne na stronie nothing.tech.