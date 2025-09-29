CMF Headphone Pro: nawet 100 godzin pracy, LDAC i ANC

Po wielu zapowiedziach CMF Headphone Pro ujrzały światło dzienne. Słuchawki mają wymienne nauszniki w różnych kolorach, które pozwalają użytkownikom dopasować wygląd do własnych preferencji. Producent wyposażył swoją nwość w kilka fizycznych elementów sterujących – m.in. suwak Energy Slider do regulacji basu i sopranów, obrotowy Roller do sterowania głośnością, odtwarzaniem i ANC, a także konfigurowalny przycisk pozwalający np. na obsługę ChatGPT czy przełączanie trybów ANC.

Dalsza część tekstu pod wideo

CMF Headphone Pro do sprzedaży trafią w trzech podstawowych kolorach – ciemnoszarym, jasnoszarym i jasnozielonym – z dodatkowymi. łatwymi do wymiany nausznikami w różnych kolorach, sprzedawanymi osobno. Słuchawki są odporne na bardzo lekkie zachlapania zgodnie z normą IPX2.

CMF Headphone Pro wyposażono w przetworniki dynamiczne 40 mm. Obsługiwane są kodeki SBC, AAC i LDAC. a certyfikat Hi-Res obejmuje zarówno tryb bezprzewodowy z przepływnością do 990 kbps, jak i przewodowy. Dzięki technologii Audiodo Personal Sound słuchawki dopasowują charakterystykę brzmienia do profilu słuchu użytkownika. Adaptacyjny ANC do 40 dB wykorzystuje system trzech mikrofonów hybrydowych z ENC, a dodatkowe tryby obejmują transparentność oraz adaptacyjne dostosowanie do otoczenia.

Akumulator o pojemności 720 mAh zapewnia do 100 godzin odtwarzania bez ANC i do 50 godzin z aktywną redukcją szumów w kodeku AAC. W przypadku korzystania z LDAC czas ten wynosi odpowiednio do 70 godzin i 38 godzin. Funkcja szybkiego ładowania przez USB-C pozwala na 5 godzin pracy po pięciominutowym ładowaniu.

Za łączność odpowiada Bluetooth 5.4 z obsługą Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair i trybem niskich opóźnień poniżej 120 ms, co ma szczególne znaczenie w grach i przy oglądaniu filmów. Słuchawki obsługują automatyczne wykrywanie noszenia oraz oferują tryb dźwięku przestrzennego z profilami Cinema i Concert. Wszystkimi funkcjami, w tym integracją z ChatGPT, można zarządzać z poziomu aplikacji Nothing X.