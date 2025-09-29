Sprzęt

OnePlus 15 z ceramiczną powłoką, jakiej dotąd nie było

Minione dni upływają pod znakiem kolejnych przecieków o OnePlus 15. Po tym, gdy do sieci wypłynęły całe garście oficjalnych renderów przedstawiających smartfon, producent sam ujawnił kolejne informacje na jego temat.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:02
1
Marka OnePlus oficjalnie zaprezentowała design flagowca OnePlus 15. Zadebiutuje on globalnie w pustynnej kolorystyce Sand Storm. Ten sam wariant w przeciekach zaistniał także jako Sand Dune, a różnice mogą wynikać z tłumaczenia z chińskiego. Chodzi jednak o ten sam wariant w piaskowym kolorze, a nazwę Sand Storm należy uznać za oficjalną. Poza tą wersją OnePlus 15 dostępny będzie w kolorze bardzo mocnej czerni Absolute Black oraz fioletowej Mist Purple. 

Przeprojektowany design powstał od podstaw i wyróżnia się elegancją, minimalizmem oraz czystą formą

– przekonuje OnePlus.

Producent oficjalnie potwierdził, że OnePlus 15 będzie pierwszym smartfonem w branży wykorzystujący technologię klasy lotniczej Micro-Arc Oxidation (MAO), która została użyta do wykonania środkowej ramki urządzenia oraz oprawy aparatu. Wytrzymałość materiałów klasy lotniczej uzyskano dzięki procesowi wysokiego napięcia plazmowego, który nakłada ceramiczną powłokę bezpośrednio na metalową ramkę – dzięki temu jest ona 3,4 razy twardsza niż zwykła aluminiowa ramka środkowa i 1,3 razy bardziej wytrzymała niż tytanowa ramka środkowa. Ultralekkie plecki z włókna szklanego wyróżniają się wykończeniem określanym mianem „lodowej skóry” i mają zapewnić pewny chwyt oraz świetne wyważenie w dłoni.

Producent przekonuje, że OnePlus 15 to przeskok o dwie generacje w zakresie mocy, inteligencji i designu. Urządzenie będzie jednym z pierwszych smartfonów w branży zasilanych przez Snapdragon 8 Elite Gen 5, w parze z najnowszym systemem chłodzenia marki, co ma zapewnić długotrwałą szczytową wydajność i efektywność. 

Możliwa data premiery to 27 października – bo ten dzień widać na oficjalnym renderze z ekranem telefonu. Takie podpowiedzi są często podsuwane przez producentów, a tym razem dodatkowo podkreśla to cyfra „27” oznaczająca temperaturę.

Zródła zdjęć: OnePlus
Źródła tekstu: OnePlus