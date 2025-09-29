Tech

Nagłe problemy z WearOS. Popularna aplikacja już nie dla każdego

Trudno wyjaśnić, czy jest to celowe działanie Google, czy też jakaś awaria, ponieważ jak podkreśla PhoneArena, ten nie zabrał głosu w tej sprawie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:01
0
Niektórzy użytkownicy smartwatchy z WearOS, a dokładniej modeli Samsunga i OnePlus, zaczęli zgłaszać, że aplikacja Zegar Google przestała być kompatybilna z ich urządzeniami. Stracili oni możliwość instalacji jej z Google Play. Co ciekawe problem ten nie dotknął użytkowników zegarków Pixel od Google. 

Zegar Google z awarią na WearOS

Próby instalowania aplikacji z plików .APK również miały zakończyć się fiaskiem. Problem ten udało nam się zaobserwować także w redakcji. Czy jest to duża strata? To zależy. Każdy smartwatch ma aplikację zegarka od producenta. Nie ma więc mowy o problemie dotyczącym braku wyświetlania godziny. Sęk w tym, że Zegar Google synchronizuje się z tym na smartfonie. Dzięki temu alarm ustawiony na jednym urządzeniu działa także na drugim. Jeśli dla kogoś to ważna kwestia, to odczuje jej brak. Inni nawet nie zauważą problemu.

Warto podkreślić, że samo Google powinno być świadome błędu. To wywołało spekulacje sugerujące, że nie jest to błąd, a celowe działanie giganta. Nie ma jednak dowodów na tego typu podejście giganta. Zwłaszcza że odcięcie kluczowej aplikacji bez wcześniejszej informacji byłoby dość ryzykowną zagrywką pod względem wizerunkowym.

Zródła zdjęć: Framesira / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena