Nagłe problemy z WearOS. Popularna aplikacja już nie dla każdego

Niektórzy użytkownicy smartwatchy z WearOS , a dokładniej modeli Samsunga i OnePlus, zaczęli zgłaszać, że aplikacja Zegar Google przestała być kompatybilna z ich urządzeniami. Stracili oni możliwość instalacji jej z Google Play. Co ciekawe problem ten nie dotknął użytkowników zegarków Pixel od Google.

Zegar Google z awarią na WearOS

Próby instalowania aplikacji z plików .APK również miały zakończyć się fiaskiem. Problem ten udało nam się zaobserwować także w redakcji. Czy jest to duża strata? To zależy. Każdy smartwatch ma aplikację zegarka od producenta. Nie ma więc mowy o problemie dotyczącym braku wyświetlania godziny. Sęk w tym, że Zegar Google synchronizuje się z tym na smartfonie. Dzięki temu alarm ustawiony na jednym urządzeniu działa także na drugim. Jeśli dla kogoś to ważna kwestia, to odczuje jej brak. Inni nawet nie zauważą problemu.